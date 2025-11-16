River no levanta cabeza y Boca terminó en lo más alto del Clausura

Para River, el empate 0-0 frente a Vélez en Liniers fue algo más que un resultado frustrante: fue la confirmación de un semestre irregular, marcado por la falta de gol, la pérdida de solidez defensiva y la incapacidad de imponerse en momentos decisivos. La obligación era ganar para mantener sus chances, pero el “Millonario” volvió a quedarse corto. La caída en el superclásico ante Boca, en la anteúltima fecha, ya lo había dejado sin posibilidades matemáticas de acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores a través de la tabla Anual. Y con la igualdad ante Vélez, tampoco podrá aspirar al Repechaje. Así, River solo depende de un camino propio: consagrarse campeón del Clausura, el único que otorga un cupo directo. Si no lo logra, quedará supeditado a un escenario externo: que Argentinos Juniors, Boca o Rosario Central -los tres ya clasificados a la Libertadores po el Anual- ganen el campeonato y liberen un lugar en la tabla acumulada. Un panorama incierto para un equipo que terminó el semestre lejos de su mejor versión.