River no levanta cabeza y Boca terminó en lo más alto del Clausura

River Plate y Boca Juniors atraviesan caminos opuestos en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Mientras el equipo de Marcelo Gallardo se hunde en dudas futbolísticas y compromete seriamente su futuro internacional, el conjunto de Claudio Úbeda crece en confianza, encuentra regularidad y llega a los playoffs con la tranquilidad de haber asegurado antes de tiempo su boleto a la Copa Libertadores 2026.
Para River, el empate 0-0 frente a Vélez en Liniers fue algo más que un resultado frustrante: fue la confirmación de un semestre irregular, marcado por la falta de gol, la pérdida de solidez defensiva y la incapacidad de imponerse en momentos decisivos. La obligación era ganar para mantener sus chances, pero el “Millonario” volvió a quedarse corto. La caída en el superclásico ante Boca, en la anteúltima fecha, ya lo había dejado sin posibilidades matemáticas de acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores a través de la tabla Anual. Y con la igualdad ante Vélez, tampoco podrá aspirar al Repechaje. Así, River solo depende de un camino propio: consagrarse campeón del Clausura, el único que otorga un cupo directo. Si no lo logra, quedará supeditado a un escenario externo: que Argentinos Juniors, Boca o Rosario Central -los tres ya clasificados a la Libertadores po el Anual- ganen el campeonato y liberen un lugar en la tabla acumulada. Un panorama incierto para un equipo que terminó el semestre lejos de su mejor versión.
En contrapartida, Boca vive un final de fase regular ideal. El triunfo 2-0 ante Tigre en La Bombonera, con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani -quien volvió a jugar tras dos meses-, ratificó el crecimiento del “Xeneize”. Con solidez defensiva, funcionamiento aceitado y un ataque más efectivo, el equipo acumula cuatro victorias consecutivas y finalizó primero del Grupo A. Además, ya tenía asegurada su clasificación a la Libertadores 2026, un objetivo logrado incluso antes de la última fecha.
Boca aguardará los playoffs con la ventaja de definir todas las series como local y con la sensación de haber encontrado el rendimiento ideal en el momento justo. El plantel llega confiado, con buen nivel individual y colectivo, listo para pelear por un nuevo título.
La fecha se completó con los siguientes resultados: Newell’s 0-1 Racing; Instituto 0-0 Talleres; Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors; y Central Córdoba 1-1 Banfield.