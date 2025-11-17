Así será el Nations Championship, el torneo internacional que debutará en 2026 y tendrá a Los Pumas como protagonistas

El rugby internacional entrará en una nueva etapa a partir de 2026 con el lanzamiento del Nations Championship, el certamen global que unificará el calendario y enfrentará, de manera directa y sostenida, a las potencias del hemisferio norte y del sur. La Unión Argentina de Rugby (UAR) celebró oficialmente la creación del torneo y confirmó la participación de Los Pumas, que tendrán un lugar asegurado entre las doce naciones que abrirán esta competencia bienal.
El campeonato, impulsado por Six Nations Rugby y SANZAAR, ofrecerá un formato inédito: cada seleccionado disputará seis partidos (tres en su país y tres como visitante) contra equipos del hemisferio opuesto, y la temporada concluirá con un fin de semana de finales en Londres. Allí se encontrarán los líderes de cada región para definir al campeón y también se jugarán cruces por posiciones entre todos los participantes.
Para Argentina, el anuncio representa una oportunidad estratégica. El equipo dirigido por Felipe Contepomi tendrá continuidad asegurada frente a los gigantes del norte y del sur, con un calendario estable y competitivo. Así lo expresó el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, quien definió la creación del Nations Championship como “un paso histórico para el rugby mundial”. También destacó que el torneo “eleva la competencia” y permitirá que los jugadores argentinos se midan de forma regular con las potencias de ambas regiones, consolidando el crecimiento del seleccionado.
El hemisferio norte estará representado por los integrantes del Seis Naciones: Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia.
Del otro lado, el hemisferio sur contará con los cuatro seleccionados de SANZAAR: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de Fiji y Japón, invitados permanentes.
Los rivales de Los Pumas
La primera edición debutará el sábado 4 de julio de 2026, y Los Pumas abrirán el torneo en casa frente a Escocia. El equipo disputará sus tres partidos de julio como local y viajará a Europa en noviembre para las últimas tres fechas. El calendario será:
- 4 de julio - Argentina vs Escocia
- 11 de julio - Argentina vs Gales
- 18 de julio - Argentina vs Inglaterra
- 7 de noviembre - Irlanda vs Argentina
- 14 de noviembre - Italia vs Argentina
- 21 de noviembre - Francia vs Argentina
Si el seleccionado se queda con su grupo, avanzará al fin de semana de finales, que se disputará del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Londres.
La creación del Nations Championship fue avalada por World Rugby como parte de una reestructuración mayor del calendario internacional. El objetivo es darle coherencia a las ventanas de julio y noviembre, potenciar el valor deportivo y comercial de los partidos y asegurar enfrentamientos regulares entre seleccionados que históricamente se cruzaban con poca frecuencia.
La edición inaugural también ofrecerá partidos de alto impacto desde el primer día: Sudáfrica-Inglaterra, Nueva Zelanda-Francia y Australia-Irlanda, entre otros. Fiji será local en sedes neutrales por cuestiones logísticas, una medida que busca optimizar recaudación y evitar traslados extendidos.
Para Los Pumas, la llegada de este certamen coincide con un momento de crecimiento y con la posibilidad de sostener un nivel de competencia acorde a las exigencias mundiales. A dos años del debut, el Nations Championship ya aparece como uno de los grandes cambios del deporte en este siglo y como una plataforma ideal para que el rugby argentino siga consolidándose en la élite.