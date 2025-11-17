Así será el Nations Championship, el torneo internacional que debutará en 2026 y tendrá a Los Pumas como protagonistas

Para Argentina, el anuncio representa una oportunidad estratégica. El equipo dirigido por Felipe Contepomi tendrá continuidad asegurada frente a los gigantes del norte y del sur, con un calendario estable y competitivo. Así lo expresó el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, quien definió la creación del Nations Championship como “un paso histórico para el rugby mundial”. También destacó que el torneo “eleva la competencia” y permitirá que los jugadores argentinos se midan de forma regular con las potencias de ambas regiones, consolidando el crecimiento del seleccionado.