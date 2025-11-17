¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

El análisis en el Reino Unido tuvo matices distintos. La BBC puso el foco en la caída de Escocia, describiendo un “calamitoso derrumbe” que abre interrogantes para el equipo de Gregor Townsend. Según el medio británico, Escocia controló la primera mitad, pero quedó “aturdida” tras el descanso y empezó a perder claridad, al punto de regalar una pelota en su propia línea de 22 que derivó en el quinto try argentino. Para la BBC, la derrota expuso fragilidades que preocupan de cara al futuro.