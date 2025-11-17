¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

El impacto del 33-24 de Los Pumas sobre Escocia todavía resuena más allá de Edimburgo. La remontada, construida en apenas 22 minutos y coronada con cinco tries que dieron vuelta un 21-0 en contra, no pasó inadvertida para los principales medios especializados del mundo. Desde Sudáfrica y Nueva Zelanda hasta Reino Unido, la prensa coincidió en un punto: el segundo tiempo del equipo de Felipe Contepomi fue una muestra de carácter, oficio y profundidad de plantel.
Rugby365 fue uno de los primeros en subrayar la dimensión histórica del triunfo. El sitio habló de una “remontada increíble” y destacó que Argentina volvió a ganar en Murrayfield después de 16 años. También ponderó el rol decisivo de Santiago Carreras, quien, según el medio, firmó una actuación “sensacional” y fue clave para destrabar el partido con su ofensiva en la segunda parte.
El análisis en el Reino Unido tuvo matices distintos. La BBC puso el foco en la caída de Escocia, describiendo un “calamitoso derrumbe” que abre interrogantes para el equipo de Gregor Townsend. Según el medio británico, Escocia controló la primera mitad, pero quedó “aturdida” tras el descanso y empezó a perder claridad, al punto de regalar una pelota en su propia línea de 22 que derivó en el quinto try argentino. Para la BBC, la derrota expuso fragilidades que preocupan de cara al futuro.
Desde Nueva Zelanda, Stuff fue contundente al definir lo sucedido como “la mayor remontada en la historia de Los Pumas”. El medio destacó que, hasta el minuto 57, Argentina no había sumado puntos y cometía errores que favorecían a Escocia. La transformación llegó con el ingreso de los suplentes. Para Stuff, ese movimiento fue el punto de quiebre del partido.
Sa Rugby Mag coincidió en el diagnóstico y describió la escena que cambió el rumbo del encuentro. Con Escocia cerca de su cuarto try, Finn Russell lanzó un pase “ambicioso” que terminó interceptado. En esa acción llegó la tarjeta amarilla a Blair Kinghorn, una sanción que terminó siendo determinante. Los Pumas aprovecharon la ventaja numérica y apoyaron dos tries en tres minutos para entrar definitivamente en partido.
Y mientras los medios europeos analizaban el colapso escocés, Rugby Pass puso la lupa en el aporte de los suplentes argentinos, al que bautizó como un “Buen Squad”, en referencia al famoso “Bomb Squad” sudafricano. El portal elogió los ingresos, señalando que aportaron ritmo, agresividad, dominio en los scrums y un cambio de energía que desbordó a Escocia. Justo Piccardo, autor del quinto try, fue para Rugby Pass “la guinda del pastel”.
La victoria en Murrayfield dejó una postal que dio la vuelta al mundo. Un equipo que, aún lejos de su mejor comienzo, encontró reacción, variantes y personalidad para revertir un partido que parecía sentenciado. Las repercusiones internacionales lo confirman. Los Pumas ganaron respeto.