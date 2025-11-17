“Nunca dejamos de creer”: la frase de Pablo Matera que marcó la victoria de Los Pumas en Escocia

El histórico triunfo de Los Pumas ante Escocia dejó varias voces protagonistas, y una de las más fuertes fue la de Pablo Matera. El tercera línea, que llegó a los 120 partidos con el seleccionado, ingresó en el segundo tiempo y fue una pieza determinante en la reacción que permitió dar vuelta un 21-0 para cerrar el 33-24 final en Edimburgo. Tras el partido, habló con ESPN y dejó sensaciones que reflejan el espíritu del equipo.