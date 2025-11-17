“Nunca dejamos de creer”: la frase de Pablo Matera que marcó la victoria de Los Pumas en Escocia

El histórico triunfo de Los Pumas ante Escocia dejó varias voces protagonistas, y una de las más fuertes fue la de Pablo Matera. El tercera línea, que llegó a los 120 partidos con el seleccionado, ingresó en el segundo tiempo y fue una pieza determinante en la reacción que permitió dar vuelta un 21-0 para cerrar el 33-24 final en Edimburgo. Tras el partido, habló con ESPN y dejó sensaciones que reflejan el espíritu del equipo.
Matera no escondió su emoción por haber ganado por primera vez en Murrayfield. “Nunca había podido ganar acá y creo que ninguno del plantel lo había logrado. Una vez estuvimos muy cerca y lo perdimos en la última jugada, así que esto se disfruta el doble”, reconoció, todavía con la adrenalina del final.
El octavo también se refirió al desafío de entrar desde el banco en un partido que parecía cuesta arriba. Contó que, aun sin arrancar como titular, tenían claro el rol que debían asumir. “Sabíamos que era una responsabilidad enorme. Teníamos claro que el partido duraba hasta el minuto ochenta y estábamos convencidos de lo que debíamos aportar cuando nos tocara entrar”, explicó.
Esa convicción fue clave para sostener la energía y acelerar el ritmo en el tramo decisivo. “Nunca dejamos de creer. Sabíamos que había que subir la intensidad y marcar un cambio cuando nos tocara ingresar. Me parece que hicimos un buen trabajo en eso”, comentó el surgido de Alumni, uno de los nombres propios de la remontada.
En cuanto al desarrollo del encuentro, Matera destacó que el plan siempre estuvo claro, más allá del 21-0 parcial. “Hablamos mucho de seguir picando, de insistir, de que en algún momento se iba a abrir. El primer tiempo quizá no lo reflejó, pero los chicos hicieron un trabajo enorme. Ellos ya se veían más cansados que nosotros y, aunque por imprecisiones no lográbamos concretar, el partido se iba construyendo”, analizó.
La victoria también dejó una lectura más profunda sobre el presente del equipo dirigido por Felipe Contepomi. “Me da mucha confianza ver cómo estamos trabajando y creciendo. Estamos haciendo cosas muy lindas juntos. Esto nos da muchísima confianza para lo que viene”, afirmó.
Y lo que viene no será sencillo. Matera ya apuntó al próximo compromiso de la ventana: Inglaterra. “Nada mejor que llegar así. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que viene muy bien, que está jugando un gran rugby. Es un equipo que siempre nos complica y que ya nos ganó en julio. Se viene un desafío muy lindo”, cerró.