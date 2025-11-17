Secciones
Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Javier Thomsen, padre de Máximo, volvió a quedar en el centro de la escena tras su participación en el documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Sus declaraciones, ya polémicas durante el juicio, reavivaron el debate público y generaron fuertes reacciones.

La figura de Javier Thomsen volvió al centro de la escena pública tras su aparición en el reciente documental sobre el caso Fernando Báez Sosa. Padre de Máximo Thomsen —uno de los ocho jóvenes condenados por el crimen ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell—, su presencia y sus declaraciones encendieron nuevamente el debate social alrededor del caso.

A lo largo del proceso judicial, Javier Thomsen se convirtió en uno de los padres más visibles del grupo de rugbiers. Trabajó durante años en una tienda de repuestos para autos y motos, además de emplearse en empresas de movimientos de suelo. Su vida, hasta entonces anónima, cambió para siempre cuando recibió un llamado que lo marcó: el padre de Matías Benicelli le informó que “los chicos tuvieron una pelea y murió un chico”. Desde ese momento, su nombre quedó inevitablemente asociado a la tragedia que conmocionó al país.

En cada intervención pública, Javier expresó angustia y la necesidad de comprender “qué falló” en la crianza de su hijo. Sin embargo, también sostuvo una defensa firme de Máximo, insistiendo en que el hecho fue una tragedia y no un crimen cometido con intención de matar. Esa postura lo colocó siempre en el centro de la controversia.

“Mi hijo era el actor perfecto"

Uno de los pasajes más recordados y cuestionados fueron sus afirmaciones respecto al rol de su hijo en la construcción mediática del caso. “Mi hijo era el actor perfecto para el relato que se escribió el sábado a la noche”, aseguró, aludiendo a que la apariencia de Máximo —“más rubiecito, más parecido al estereotipo de rugbier”— y su apellido lo habrían convertido en el señalado principal por la opinión pública.

Esa frase volvió a resonar ahora, tras el estreno del documental, donde reiteró que desde el primer momento sintió que la imagen de su hijo encajaba con el perfil de culpabilidad que se instaló socialmente. También recordó cómo se enteró del crimen y las preocupaciones que arrastraba: “Yo sabía que había chicos bastante peleadores en el grupo... Obviamente había cosas que me preocupaban”.

Ante especulaciones que circularon durante la causa, Javier Thomsen también negó tener vínculos con el poder o recursos para influir en la Justicia: “Decían que yo era un multimillonario que pagaba guardaespaldas y jueces. Nada de eso era cierto”, afirmó.

