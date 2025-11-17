Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

A lo largo del proceso judicial, Javier Thomsen se convirtió en uno de los padres más visibles del grupo de rugbiers. Trabajó durante años en una tienda de repuestos para autos y motos, además de emplearse en empresas de movimientos de suelo. Su vida, hasta entonces anónima, cambió para siempre cuando recibió un llamado que lo marcó: el padre de Matías Benicelli le informó que “los chicos tuvieron una pelea y murió un chico”. Desde ese momento, su nombre quedó inevitablemente asociado a la tragedia que conmocionó al país.