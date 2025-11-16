Secciones
DeportesFútbol

"El gol de Concepción FC estuvo bien anulado", dijo Darío Zamoratte tras la final de la Liga Tucumana

El vicepresidente de la entidad del fútbol tucumano habló sobre la decisión del asistente Víctor Escobar de anular el gol de Hernán Lastra.

Zamoratte dijo que hubo una mano previo al gol anulado de Concepción FC. Zamoratte dijo que hubo una mano previo al gol anulado de Concepción FC. Captura de pantalla.
16 Noviembre 2025

En medio de la controversia por el gol anulado a Hernán Lastra en la final entre Tucumán Central y Concepción FC, el vicepresidente de la Liga Tucumana, Darío Zamoratte, salió a respaldar el accionar arbitral e intentó bajarle los decibeles a una situación que volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

“El gol de Concepción estuvo bien anulado”, afirmó el dirigente en diálogo con LA GACETA. “Estaba preocupado porque se decía que habían perjudicado a Concepción, pero el línea cobra correctamente. El gol está bien anulado”, explicó.

Sin embargo, en las imágenes de la transmisión no se observa que el asistente levante la bandera para marcar una mano de Matías Barboza en el inicio de la jugada; como contrapartida, la acción recién es invalidada por offside varios segundos después, lo que alimentó el malestar de la parcialidad sureña.

Zamoratte adjudicó las reacciones al ambiente de sospecha que rodea a los partidos decisivos en el fútbol liguista. “A veces hay una psicosis en los partidos importantes. Tratamos de trabajar para que todo salga bien, pero el error es parte del juego”, aseguró.

Para el dirigente, la polémica “queda despejada”; además, recordó que “también le anularon un gol legítimo a Tucumán Central, que hubiese sido el 2 a 0 y que habría sentenciado el partido”, en referencia al tanto anulado a Nelson Martínez Llanos.

El vicepresidente de la entidad madre del fútbol tucumano también sostuvo que la Liga viene reforzando la estructura arbitral, aunque apuntó también a los protagonistas. “Falta educación de parte de los jugadores; fue vergonzoso cómo actuaron algunos”, insistió. “Ellos saben realmente lo que está pasando en la cancha”.

Zamoratte explicó que las dudas no se originaron en esta final, sino en antecedentes recientes. “Contra Ateneo estuvo mal la terna arbitral, pero contra Graneros no hubo polémicas. Desde ahí se generó esta psicosis. No somos Suecia; a nivel mundial hay errores, pero acá se genera una mala predisposición cuando hay partidos importantes. Eso afecta mucho”, remató,

Mientras la discusión sigue abierta, en la Liga Tucumana intentan mostrarse unida ante un escenario que, una vez más, dejó más preguntas que certezas.

Temas SueciaClub Tucumán CentralConcepción Fútbol ClubDarío ZamoratteLiga TucumanaMatías Barboza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Viajar sin efectivo: las billeteras digitales se consolidan como pasaporte financiero
1

Viajar sin efectivo: las billeteras digitales se consolidan como pasaporte financiero

“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil
2

“Cuando apostar deja de ser un juego”: un cuadernillo ayuda a entender la ludopatía juvenil

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo
3

Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores
4

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?
5

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree
6

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

Más Noticias
Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Comentarios