"El gol de Concepción FC estuvo bien anulado", dijo Darío Zamoratte tras la final de la Liga Tucumana

En medio de la controversia por el gol anulado a Hernán Lastra en la final entre Tucumán Central y Concepción FC, el vicepresidente de la Liga Tucumana, Darío Zamoratte, salió a respaldar el accionar arbitral e intentó bajarle los decibeles a una situación que volvió a quedar en el ojo de la tormenta.
“El gol de Concepción estuvo bien anulado”, afirmó el dirigente en diálogo con LA GACETA. “Estaba preocupado porque se decía que habían perjudicado a Concepción, pero el línea cobra correctamente. El gol está bien anulado”, explicó.
Sin embargo, en las imágenes de la transmisión no se observa que el asistente levante la bandera para marcar una mano de Matías Barboza en el inicio de la jugada; como contrapartida, la acción recién es invalidada por offside varios segundos después, lo que alimentó el malestar de la parcialidad sureña.
Zamoratte adjudicó las reacciones al ambiente de sospecha que rodea a los partidos decisivos en el fútbol liguista. “A veces hay una psicosis en los partidos importantes. Tratamos de trabajar para que todo salga bien, pero el error es parte del juego”, aseguró.
Para el dirigente, la polémica “queda despejada”; además, recordó que “también le anularon un gol legítimo a Tucumán Central, que hubiese sido el 2 a 0 y que habría sentenciado el partido”, en referencia al tanto anulado a Nelson Martínez Llanos.
El vicepresidente de la entidad madre del fútbol tucumano también sostuvo que la Liga viene reforzando la estructura arbitral, aunque apuntó también a los protagonistas. “Falta educación de parte de los jugadores; fue vergonzoso cómo actuaron algunos”, insistió. “Ellos saben realmente lo que está pasando en la cancha”.
Zamoratte explicó que las dudas no se originaron en esta final, sino en antecedentes recientes. “Contra Ateneo estuvo mal la terna arbitral, pero contra Graneros no hubo polémicas. Desde ahí se generó esta psicosis. No somos Suecia; a nivel mundial hay errores, pero acá se genera una mala predisposición cuando hay partidos importantes. Eso afecta mucho”, remató,
Mientras la discusión sigue abierta, en la Liga Tucumana intentan mostrarse unida ante un escenario que, una vez más, dejó más preguntas que certezas.