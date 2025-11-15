Tucumán Central y Concepción FC buscarán la gloria en La Ciudadela

El domingo, desde las 17, La Ciudadela recibirá uno de los partidos más esperados del año. Tucumán Central y Concepción FC jugarán la final del Anual 2025 de la Liga Tucumana de Fútbol en la cancha de San Martín, con un condimento que vuelve todo más intenso porque si empatan, el título se define por penales. El árbitro será Axel Santillán, acompañado por Víctor Escobar, Brian Ramírez y Pablo Pereyra.
Central irá por su primer título oficial, mientras que Concepción FC buscará su cuarta estrella después de las consagraciones de 1988, 1992 y 1994, tres décadas atrás. Los “Rojos” regresaron a la máxima categoría en 2023 y desde entonces no bajaron su protagonismo. Los “Cuervos”, por su parte, volvieron a Primera hace un año y hoy se encuentran con una oportunidad histórica.
La definición llega con dos equipos cargados de recorrido. Central presenta nombres que conocen finales y ascensos, como Patricio Krupoviesa, Franco Barrera, Franco Flores, Matías Smith, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, que disputará su cuarta final (dos ganadas con Sportivo y una perdida por penales ante Jorge Newbery). Del otro lado, Concepción FC se apoya en la experiencia de Adrián Uslenghi, que ya levantó títulos con Lastenia y San Pablo, y en futbolistas como Pedro Villarreal, Víctor Rodríguez, Hernán Lastra, Gonzalo Molina y Axel Epifanio. Los del sur no podrán contar con Facundo Espinoza, que se encuentra suspendido tras la semifinal con Bella Vista.
Los protagonistas de Central sostienen buena parte del andamiaje del equipo en la cuota goleadora de Bruno Medina. Concepción, en cambio, mezcla juventud y vértigo para llegar con variantes al último partido del año.
Las entradas se venderán el domingo. De 10 a 14 estarán disponibles en los estadios de ambos clubes y, luego de ese horario, en La Ciudadela. Las populares costarán 12 mil pesos y las plateas 15 mil. Los menores de 10 años ingresarán gratis a la popular.
Habrá 180 policías afectados al operativo, ante una concurrencia que se espera multitudinaria, con una importante cantidad de neutrales al no haber actividad oficial ese día en el Jardín de la República.
Concepción FC ocupará Rondeau, parte de Pellegrini y las plateas del mismo sector. Desde la Perla del Sur ya confirmaron casi 50 colectivos. Central irá a la cabecera Bolívar y a sus plateas laterales.
El contexto llega con ruido, sobre todo para Tucumán Central, que convivió con videos, discusiones y sospechas arbitrales en las últimas semanas. En el plantel eligieron otra postura. “Estamos tranquilos, como venimos trabajando todo el año”, dijo el capitán César Abregú en Fuerte al Medio, la propuesta deportiva de LA GACETA Play. Sostuvo que el rendimiento tiene un origen claro. “El secreto es el trabajo del club y el sacrificio para armar un buen equipo”, expresó. También respondió a los cuestionamientos que se viralizaron. “Lo ganamos jugando al fútbol. No entiendo por qué dicen que robamos”, afirmó.
Abregú habló también del crecimiento institucional del club. “Se empieza desde abajo. Vemos el esfuerzo de los dirigentes y eso nos motiva”, señaló. En lo personal, su objetivo está definido. “Me gustaría volver a los primeros planos y tener revancha en San Martín”, comentó. Y reconoció lo que significa esta final para los hinchas. “La gente quiere el campeonato. Nosotros lo queremos más que nadie”, dijo.
En Concepción FC, el clima se vive con otra intensidad. El equipo viene desde el ascenso y encontró su mejor versión a medida que avanzó el torneo. “Esta semana se vive con ansiedad. Ya queremos que llegue la hora del partido”, explicó Sergio González, su defensor central. Contó que intenta sostener la calma. “Trato de abstraerme y disfrutar los entrenamientos. No todos los años se juega una final”, expresó.
Sobre el ruido que rodeó a Central, mantuvo distancia. “Intentamos ignorar lo que se dice. Confiamos en lo nuestro”, afirmó. Recordó la semifinal con Bella Vista, en la que tuvieron dos goles anulados. “Son situaciones de partido. Después pudimos convertir y llegar a la final”, dijo. Para él, todo se definirá en la cancha. “Es una final y tiene que ganar el mejor. Central tiene jerarquía y nosotros también”, señaló.
González describió además el recorrido del equipo. “Fuimos de menor a mayor. La base fue el sacrificio y la humildad”, expresó. Cerró con un deseo simple y directo. “Espero que sea una fiesta. Concepción va a llevar muchísima gente y vamos a dejar todo”, afirmó.
El sábado también habrá acción en la definición de la zona Repechaje, donde estará en juego una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur. Deportivo Aguilares y Experimental se enfrentarán desde las 16.30 en la cancha de Ñuñorco, con un importante marco de público esperado.
El domingo, en un estadio colmado, el fútbol tucumano buscará a su nuevo campeón. No importa de dónde vengan, ni qué ruido los rodee. Cuando empiecen a correr en La Ciudadela, solo va a quedar lo esencial. El juego. Y una estrella esperando dueño.