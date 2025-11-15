Tucumán Central y Concepción FC buscarán la gloria en La Ciudadela

La definición llega con dos equipos cargados de recorrido. Central presenta nombres que conocen finales y ascensos, como Patricio Krupoviesa, Franco Barrera, Franco Flores, Matías Smith, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, que disputará su cuarta final (dos ganadas con Sportivo y una perdida por penales ante Jorge Newbery). Del otro lado, Concepción FC se apoya en la experiencia de Adrián Uslenghi, que ya levantó títulos con Lastenia y San Pablo, y en futbolistas como Pedro Villarreal, Víctor Rodríguez, Hernán Lastra, Gonzalo Molina y Axel Epifanio. Los del sur no podrán contar con Facundo Espinoza, que se encuentra suspendido tras la semifinal con Bella Vista.