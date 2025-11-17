El proyecto que abre puertas: cómo la IA de unos alumnos cambió la vida del pequeño Byron

Así surgió el proyecto Byron, en homenaje a un niño de seis años que impulsó a toda la escuela y a la comunidad de Lules, a unirse en pos de la inclusión y la empatía. La respuesta fue construir una puerta automatizada mediante sensores y programación, que se activara al detectar la presencia de Byron. Los chicos lograron hacer el prototipo y la facultad Regional de la UTN a través del Laboratorio de Sistemas Inteligentes lo llevará a escala real para instalarlo en el aula y en el baño de la escuela. Además junto a la fundación Rueditas Solidarias y a los alumnos de la escuela técnica n° 1 se logró la adaptación de la silla de ruedas y la mesa para que Byron esté más cómodo en clase.