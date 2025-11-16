Final escandalosa en la Liga Tucumana: violencia, fallos arbitrales y polémica en Tucumán Central vs. Concepción FC

Los escándalos en la Liga Tucumana ya no sorprenden: se repiten. Las escenas de violencia, los fallos arbitrales cuestionados y las decisiones discrecionales se volvieron una constante que empaña el fútbol local. Las finales, además, suelen ser el escenario en el que ese combo aparece con mayor crudeza. El partido entre Tucumán Central y Concepción FC reunió todos esos elementos: desde errores groseros de los jueces -como el gol anulado a Hernán Lastra por el asistente Víctor Escobar o la expulsión de Emanuel Cuevas por parte del árbitro Axel Santillán- hasta incidentes en la tribuna y la represión policial final para desalojar el estadio. Y aunque el “Rojo” de Villa Alem celebró su primer campeonato en la era moderna de la Liga (desde 1977) con el 1-0 de Nelson Martínez Llanos, el fútbol quedó en un segundo plano.