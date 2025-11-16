Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 16 de noviembre?

Este domingo 16 de noviembre se realizó el tradicional sorteo del Tuqui 10 que se hace semana a semana. Para la última edición del premio de la Caja Popular de Ahorros se encontraba en juego un pozo de $107 millones, pero el premio millonario quedó vacante al no encontrar un ganador.
Sin embargo, sí salieron ganadores en las categorías “Número de Cartón” (10 ganadores de $500.000), “Sorteo Especial” (cinco ganadores de $150.000) y “Seguro Sale”. En la última categoría salió un ganador de San Miguel de Tucumán que se llevó más de $6 millones.
El próximo sorteo será el domingo 23 de noviembre. El pozo millonario se posicionó en $127.996.514 y el “Seguro Sale” en $7.965.360.
Cómo se juega al Tuqui 10
El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.
El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.
El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.