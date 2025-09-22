Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 21 de septiembre?

El convocante juego de la Caja Popular de Ahorros tuvo una nueva edición en la que se sortearon $91 millones.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 21 de septiembre?
Hace 2 Hs

Un nuevo sorteo del Tuqui 10, el convocante juego de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo este domingo a través de Canal 10. También se publicó en la página web de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $91 millones, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 14 de septiembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 14 de septiembre?

Este domingo 21, el pozo de $91.174.664 quedó vacante. Pero los jugadores tendrán una nueva oportunidad, porque el premio incrementó para el próximo sorteo y alcanzó los $110.535.961 para el siguiente sorteo, que será el domingo 28 de septiembre con el cartón rojo.

Mientras que el segundo premio "Seguro sale" registraron dos ganadores, uno de Concepción y uno de San Miguel de Tucumán. Para ellos, el premio fue de $7.353.933. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 21 de septiembre? Foto: Caja Popular de Ahorros

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánCaja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
1

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
2

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
4

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York
5

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi
6

Arresto domiciliario para uno de los acusados del caso Alberdi

Más Noticias
“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Comentarios