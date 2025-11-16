Los famosos que fueron al recital de Oasis: desde un actor de The House of the Dragon hasta Wanda Nara

Este sábado, la ciudad de Buenos Aires experimentó una noche musical que muchos consideraban improbable, con el regreso triunfal de Oasis luego de dieciséis años de ausencia. El histórico concierto, celebrado en el estadio de River Plate, generó un entusiasmo masivo entre los seguidores de la banda. Numerosas figuras destacadas del espectáculo y el deporte dijeron presente en el Monumental con la intención de formar parte de este suceso trascendental.