Los famosos que fueron al recital de Oasis: desde un actor de The House of the Dragon hasta Wanda Nara

Este sábado, la ciudad de Buenos Aires experimentó una noche musical que muchos consideraban improbable, con el regreso triunfal de Oasis luego de dieciséis años de ausencia. El histórico concierto, celebrado en el estadio de River Plate, generó un entusiasmo masivo entre los seguidores de la banda. Numerosas figuras destacadas del espectáculo y el deporte dijeron presente en el Monumental con la intención de formar parte de este suceso trascendental.
El fenómeno musical que unió a los hermanos Gallagher convocó a una lista variada de celebridades de distintos ámbitos. Desde la conductora Wanda Nara hasta el actor Matt Smith de House of the Dragon, diversas personalidades corearon los himnos británicos. La presencia de figuras como Facundo Pieres, Melody Luz y Matías Martin demostró el alcance de la cita, más allá del ámbito puramente musical.
¿Cómo la pasaron los famosos en el recital de Oasis?
Una de las asistentes más fotografiadas fue Wanda Nara, quien capturó varios momentos clave de la actuación. La mediática siguió la presentación desde la platea, filmando la respuesta del público que celebraba a los artistas en todo el recinto. Además, ella compartió una imagen en blanco y negro del escenario, la cual incluía la icónica bandera británica.
Luciana Salazar manifestó un gran entusiasmo por el suceso, siguiendo el recital desde la tribuna del estadio. La modelo e influencer grabó una parte considerable del espectáculo, reflejando la energía del ambiente. Se registró cantando y mostrando su look, compuesto por un sombrero negro que cubría parte de su cabello rubio y una prenda de tirantes oscuros.
La expectativa de muchos famosos por ver el recital de Oasis en Argentina
El actor Matt Smith, reconocido por sus trabajos en The Crown y House of the Dragon, fue una de las figuras internacionales vistas en el lugar. A Smith lo identificaron y grabaron mientras ingresaba al Monumental, mientras llevaba consigo su teléfono móvil. El artista saludaba y abrazaba a un amigo mientras lucía una remera negra y botas del mismo color.
El polista Facundo Pieres no se perdió la esperada cita, compartiendo una foto junto a dos amigos cerca del césped del estadio. También asistió en pareja el periodista Matías Martin, quien se mostró acompañado por su novia Paloma Cavanna. En un plano más emotivo, Melody Luz expresó a sus seguidores la profunda sensación de poder ver a Oasis en directo. Para la bailarina, esta vivencia significó concretar un sueño personal.