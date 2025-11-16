Luz cumple su sueño de niña de ver a Oasis

La noche del viernes, el cielo de River Plate se iluminó. No jugaba la final ningún equipo ni había espectáculo alguno: sólo había una única palabra en recuadro de cartel francés formada por drones. Oasis se adueñaba ya del lugar, un día antes de su show de anoche, con lleno total del estadio, que estaba comenzando al cierre de esta edición.
Luego de 16 años de ausencia (y de separación, en una aclaración casi obvia para todo quien conozca la historia de la banda), el grupo liderado por Liam y Noel Gallagher cierra su largo paréntesis con la Argentina, país que consideran especialmente y con un público fiel que agotó las localidades. Entre los presentes en los dos conciertos habrá muchos tucumanos que los verán en vivo por primera vez atravesados por la emoción y el entusiasmo.
En primera persona
La tucumana Luz Albornoz consiguió entrada para su segundo y último show de esta noche, pero estuvo en la previa desde el viernes en Buenos Aires. “Lo que se hizo con los drones fue increíble, hermoso y generó una emoción total”, le dijo a LA GACETA.
El primer vínculo con Oasis que recuerda son los acordes en guitarra de “Wonderwall. “Aquella Luciana de nueve años deseaba que pasen por MTV este tema todo el tiempo y cantarlo siempre, soñando con ir algún día a un recital. La cara de Liam estaba en primera plana, por eso que la banda, para mí, es por un lado nostalgia de la niñez y por el otro el amor por las letras de sus canciones, que a largo de mi vida me llegaron muchísimo, claro que algunas más que otras. Sonaban todo el tiempo en mis CD o en cassette, e incluso soñé con tener mi vinilo de ellos. Sin dudas estoy cumpliendo de adulta mi sueño de niña”, reconoce.
Luz cree que el grupo no tiene herederos: “ya no existe la música con la letra y el carisma de los 90, ni de ellos ni de ningún artista de aquella época, que pegaron muchísimo en corazón de sus fans y no dejaron sucesores”. “Amo a los Gallagher y a toda su discográfica. Noel tiene su tema ‘The Masterplan’, eso hace que me tire más por él con sus letras y su voz, pero no puedo decir que tengo un preferido. Si no surgen peleas entre hermanos y se mantienen unidos, tendremos Oasis por un buen tiempo. Confío que, como se viene dando, este reencuentro sea por unos años más”, agrega.
La incertidumbre la atravesó justo cuando estaba por comprar la entrada. “Estaba en fila en la oficina y por problemas que surgieron minutos antes de que me llegue el turno, tuve que salirme. Ni siquiera tuve tiempo de pedirle a una amiga que me reemplace. De todas maneras jamás me hice problema: sabía que se me iba a cumplir y dejé que fluya. Cada video que veía sobre Oasis Argentina, lo reposteaba imaginando que estaba ahí cantando. Un día salen a la venta una pequeña tanda de localidades y logré comprar mi Entrada Campo Delantero, aunque tuve que intentarlo varias veces porque aparecía agotado y después se liberaban. Fue un momento de felicidad absoluta”, admite, con emoción renovada, y cuando ya faltaban pocas semanas para el recital.
“Todo fue a las apuradas, en dos o tres semanas. Mi familia me recibe en Buenos Aires, lo cual agradezco muchísimo. Pedí unos días de vacaciones en mi trabajo y esperé que me los autoricen. Tengo cuatro hijos; el más chico es Mariano, de siete años, así que agradezco a Lucas, Pilar y Felicitas (mis hijos más grandes) y mi papá que se organizan para que pueda venir acá. Es más, ellos están más felices que yo cuando me ven cumplir con la ilusión de estar en este recital, que será inolvidable”, confía.
Todo listo
Entretanto, el acampe de los fans para el recital de anoche terminó a las 16, cuando se abrieron las puertas del Monumental y pudieron comenzar a entrar. Antes de Oasis, la noche musical fue inaugurada por Richard Ashcroft, quien condujo The Verve y ya ofició de telonero en us actuaciones en el Reino Unido e Irlanda, mientras que en River también intervino el Dj argentino Mariano Mellino.
Luego Oasis completaba la fiesta, por quinta vez en el país luego de su debut en 1998 y sus regresos en 2001, 2006 y 2009.