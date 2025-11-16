Luz cumple su sueño de niña de ver a Oasis

El primer vínculo con Oasis que recuerda son los acordes en guitarra de “Wonderwall. “Aquella Luciana de nueve años deseaba que pasen por MTV este tema todo el tiempo y cantarlo siempre, soñando con ir algún día a un recital. La cara de Liam estaba en primera plana, por eso que la banda, para mí, es por un lado nostalgia de la niñez y por el otro el amor por las letras de sus canciones, que a largo de mi vida me llegaron muchísimo, claro que algunas más que otras. Sonaban todo el tiempo en mis CD o en cassette, e incluso soñé con tener mi vinilo de ellos. Sin dudas estoy cumpliendo de adulta mi sueño de niña”, reconoce.