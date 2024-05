Qué dijo Fabián De Sousa tras el revés en la causa por evasión fiscal

"Absolutamente no", contestó a la primera pregunta, cuando lo consultaron sobre si creía que podía haber una persecución del gobierno de Javier Milei No obstante, sí se refirió al la gestión de Mauricio Macri como un tiempo de persecución. "En su momento atravesamos nosotros un proceso en el cual había interferencia entre los distintos poderes del Estado en las acciones judiciales, hoy no puedo decir eso. No lo veo".