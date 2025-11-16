EN VIVO, elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast pelean por el primer lugar

19:09 hs

Quiénes son los favoritos para ganar la presidencia de Chile 2025

Las encuestas previas a la votación indicaban que las preferencias se ubican entre la candidata oficialista Jeannette Jara, exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, y los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, en los últimos días ganó impulso ohannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei.

Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre.