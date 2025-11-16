EN VIVO, elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast pelean por el primer lugar

Segundo corte de resultados: sorpresa en el tercer lugar
A casi una hora y media del cierre de los comicios y con el 6% de los votos escrutados (694.877 votos), el Servel informó una pequeña ventaja de 26,4% para Jeannette Jara por sobre José Antonio Kast con un 25,1% de los votos. En tercer lugar se ubicaría luego Franco Parisi con el 17,5% y luego Evelyn Matthei con el 14,3%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Johannes Kaiser con el 13,8%.
Primeros datos oficiales
Con el 5,96% escrutado, la oficialista Jeannette Jara lidera con el 26,40% de los votos, seguida por José Antonio Kast (25,10%) y Franco Parisi (17,46%).
Quiénes son los favoritos para ganar la presidencia de Chile 2025
Las encuestas previas a la votación indicaban que las preferencias se ubican entre la candidata oficialista Jeannette Jara, exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, y los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, en los últimos días ganó impulso ohannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei.
Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre.
Medidas de seguridad: instalaron un detector de metales en el ingreso al bunker de José Kast
El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano dispuso una polémica medida de seguridad en su comando de campaña, donde instalaron detector de metales.
El búnker del dirigente de derecha se encuentra en la exclusiva zona de Las Condes, en la capital chilena. La decisión de sumar estos dispositivos va en línea con el uso de un vidrio blindado en sus actividades al aire libre, otra medida que había generado debate en el mundo político.
Cerraron las votaciones y se proyectan resultados para las 20
El Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que a las 20 horas habrá resultados preliminares de las presidenciales.
