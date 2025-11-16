Secciones
EN VIVO, elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast pelean por el primer lugar

José Antonio Kast y Jeannette Jara durante el debate presidencial José Antonio Kast y Jeannette Jara durante el debate presidencial (Foto: Reuters)

Avanza el conteo para conocer quién será el nuevo presidente chileno. Ocho candidatos se disputan el máximo cargo ejecutivo del país.

Hace 1 Hs
19:43 hs

Segundo corte de resultados: sorpresa en el tercer lugar

A casi una hora y media del cierre de los comicios y con el 6% de los votos escrutados (694.877 votos), el Servel informó una pequeña ventaja de 26,4% para Jeannette Jara por sobre José Antonio Kast con un 25,1% de los votos. En tercer lugar se ubicaría luego Franco Parisi con el 17,5% y luego Evelyn Matthei con el 14,3%. Recién en el quinto lugar se posicionaría Johannes Kaiser con el 13,8%.

19:30 hs

Primeros datos oficiales

Con el 5,96% escrutado, la oficialista Jeannette Jara lidera con el 26,40% de los votos, seguida por José Antonio Kast (25,10%) y Franco Parisi (17,46%).

19:09 hs

Quiénes son los favoritos para ganar la presidencia de Chile 2025

Las encuestas previas a la votación indicaban que las preferencias se ubican entre la candidata oficialista Jeannette Jara, exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, y los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, en los últimos días ganó impulso ohannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei.

Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre.

18:53 hs

Medidas de seguridad: instalaron un detector de metales en el ingreso al bunker de José Kast

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano dispuso una polémica medida de seguridad en su comando de campaña, donde instalaron detector de metales.

El búnker del dirigente de derecha se encuentra en la exclusiva zona de Las Condes, en la capital chilena. La decisión de sumar estos dispositivos va en línea con el uso de un vidrio blindado en sus actividades al aire libre, otra medida que había generado debate en el mundo político.

18:37 hs

Cerraron las votaciones y se proyectan resultados para las 20

El Servicio Electoral de Chile (Servel) proyecta que a las 20 horas habrá resultados preliminares de las presidenciales.


Las proyecciones sugieren que ningún candidato alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a un balotaje el 14 de diciembre. Las encuestas mostraban a la candidata oficialista Jeanette Jara a la cabeza, seguida por José Antonio Kast, de la derecha conservadora. Aunque en los últimos días ganó impulso Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y comparado por analistas con el presidente argentino Javier Milei. Los sondeos mostraban además a la dirigente comunista en segundo lugar en un eventual balotaje, más allá de quién fuera su competencia.

Lo que tenés que saber

Se trata de una elección histórica: por primera vez en Chile, el voto es obligatorio y la inscripción automática, lo que ha incorporado a millones de ciudadanos que antes no estaban registrados. 

Tras el cierre de las mesas a las 18:00 horas locales, el Servicio Electoral (Servel) estima que habrá un primer avance claro de resultados preliminares cerca de las 20:00, cuando se empiecen a consolidar los datos más significativos. 

 Además, los chilenos en el exterior ya han comenzado a enviar sus telegramas de votación, con reportes tempranos desde países de Oceanía, Asia y Europa, lo que aporta una primera tendencia internacional al escrutinio.

