Es jujeña, llegó a Tucumán por estudios y terminó siendo clave en la final del hockey femenino

Volver no significó entrar directo a Primera. Sofía empezó de abajo, como empiezan las historias que después valen la pena. “Empecé jugando en el bloque B. Fue puro trabajo, sacrificio… mi sueño era estar en la Primera del club”, explicó, y en su voz no había queja: había orgullo. Natación no fue solo el lugar donde volvió a vestirse de arquera. Fue su punto de apoyo en una provincia nueva, lejos de casa. “Desde el principio tuve la suerte de encontrarme con personas que me dieron la confianza de sentirme yo. Nunca sentí obligación de demostrar algo que no podía o no era. Eso lo valoro muchísimo”, agregó, agradecida por ese recibimiento que la sostuvo durante los primeros años.