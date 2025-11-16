Elecciones en Chile: Evelyn Matthei reconoce la derrota

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reconoció su derrota en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se llevaron a cabo este domingo.
Cerca de las 20:00 horas inició su discurso, con el 27,37% de las mesas escrutadas y obteniendo el 13,70% del total, ubicándose en la quinta posición.
Con ese porcentaje de mesas escrutadas, la candidata de Chile Vamos era superada por Jeannette Jara (26,29%), José Antonio Kast (24,66%), Franco Parisi (18,41%) y Johannes Kaiser (13,87%).
"Quiero dar las gracias, gracias por el honor de haber sido su candidata presidencial, gracias a las chilenas y chilenos que me acompañaron con esperanza y convicción. Gracias a Chile Vamos", comenzó indicando en su comando.
"Hoy son otros los llamado a avanzar en la carrera presidencial. A ellos los felicito", sostuvo.
"Quiero enviarle mi abrazo y felicitaciones a todos los candidatos de nuestra coalición", siguió.
Luego, confirmó que asistirá al comando de José Antonio Kast para "felicitarlo" por su resultado en las elecciones.
"Ahora vamos a felicitar al comando de José Antonio Kast, a felicitarlo como corresponde", sostuvo.
"Muchas gracias y viva Chile", cerró.