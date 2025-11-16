Recuerdos fotográficos: 2000. Emergencia por la clausura del puente Lucas Córdoba

En mayo, después de un mes de padecimientos de vecinos y de viajeros se instalaron dos puentes Bayley a la par del Lucas Córdoba para el cruce de autos livianos. En nota del 3 de mayo de 2000 el intendente Raúl Lossi explicaba que “las calles laterales de la ciudad, que ya estaban rotas, quedaron prácticamente destruidas por el enorme flujo vehicular,. Esas arterias fueron pensadas para aguantar un flujo de unos 2.000 vehículos, pero se incrementó a unos 8.000”. Las ventas en los comercios habían caído un 50% y la recaudación de Rentas, un 40%. Y no era menor el gasto de los vecinos que para ir a San Miguel de Tucumán tenían que desviarse al puente Barros o al de San Andrés.