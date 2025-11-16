El duro descargo del capitán de Concepción FC, luego de la final del Anual de la Liga Tucumana: "Es lamentable"

La final de la Liga Tucumana tuvo un cierre cargado de tensión, enojo y polémica. Tucumán Central derrotó 1 a 0 a Concepción FC gracias a un gol de Nelson Martínez Llanos y se consagró campeón, pero el foco del partido terminó lejos de lo futbolístico: un tanto anulado al “Cuervo” por un off side inexistente sancionado por el juez Axel Santillán encendió la furia del plantel del sur.
Tras el encuentro, el capitán "Cuervo", Víctor “Vitín” Rodríguez tomó la palabra y dejó una de las declaraciones más duras contra la conducción liguista en los últimos años.
“Lamentable una vez más. Nos mintieron en la cara en la Liga. Hicieron un show y fue más de lo mismo”, disparó el volante, visiblemente molesto por el fallo que terminó condicionando el desarrollo de la final. La jugada ocurrió cuando Concepción FC había logrado el empate, pero Santillán retrotrajo la acción por un presunto off side que nadie vio dentro del estadio. “Es increíble el gol que nos anularon”, insistió Rodríguez.
El enojo del plantel no sólo apuntó al arbitraje, sino también a la organización. “Que se hagan responsables. Quieren hacer transparente a este torneo y pasan estas cosas”, señaló, haciendo referencia a los reiterados reclamos que distintos equipos de la provincia vienen expresando desde hace tiempo en torno a la actuación arbitral y al manejo dirigencial.
Rodríguez también cuestionó el doble discurso que, según él, existe en la Liga cuando se habla del comportamiento de los hinchas. “Encima después quieren hacer responsables a los hinchas que hacen problemas. Felicito a Tucumán Central, tengo amigos ahí, pero hago responsable a la Liga de esto. Nos mintieron a todos”, afirmó.
"Vitín" remarcó la dimensión del esfuerzo que implica llegar a una instancia decisiva en el fútbol tucumano y el impacto que un fallo de este tipo genera en planteles y cuerpos técnicos. “Es difícil, es una final. En la Liga no entienden que se hace mucho esfuerzo para jugar”, lamentó.
Más allá de la bronca deportiva y del reconocimiento hacia el campeón, las palabras de Rodríguez reavivan un debate que la Liga Tucumana no logra resolver: la necesidad de construir un torneo más claro, más profesional y más confiable. La polémica del domingo, lejos de apagarse, promete continuar.