El duro descargo del capitán de Concepción FC, luego de la final del Anual de la Liga Tucumana: "Es lamentable"

“Lamentable una vez más. Nos mintieron en la cara en la Liga. Hicieron un show y fue más de lo mismo”, disparó el volante, visiblemente molesto por el fallo que terminó condicionando el desarrollo de la final. La jugada ocurrió cuando Concepción FC había logrado el empate, pero Santillán retrotrajo la acción por un presunto off side que nadie vio dentro del estadio. “Es increíble el gol que nos anularon”, insistió Rodríguez.