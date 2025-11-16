Tucumán Central campeón del Anual de la Liga Tucumana

Final del partido
El juez pitó el final del juego y se desataron los incidentes. Hay corridas, balas de gomas e hinchas que invadieron el campo. Los jugadores del "Rojo" celebran.
Expulsado en Tucumán Central
38' César Abregú reaccionó ante una falta de Gonzalo Molina y vio la roja. Los dos equipos jugarán los últimos minutos con 10 futbolistas.
Se queda con 10 jugadores Concepción FC
23' Tras un choque en el área entre Emanuel Cuevas y Diego Velárdez, el juez entendió que había una agresión del jugador del "Cuevo" y lo expulsó.
Segundo tiempo trabado
21' El "Rojo" y el "Cuevo" se miden, pero por ahora no se lastiman. Los de Villa Alem cuidan la ventaja que, hasta acá, los consagra.
Comenzó el segundo tiempo
Tucumán Central y Concepción FC juegan los últimos 45 minutos para definir el campeón del Anual.
Final del primer tiempo
Tucumán Central derrota 1 a 0 a Concepción FC con gol de Nelson Martínez Llanos. Al "Cuervo" le anularon un gol lícito.
Empató Concepción FC, pero el juez lo anuló
22' A instancias de su asistente Víctor Escobar, el juez Axel Santillán, anuló el tanto por un off side inexistente. Malestar en el estadio.
Se salvó Tucumán Central
13' Tras un córner y una serie de rebotes, Diego Velárdez sacó la pelota de la línea. Casi empata Concepción FC
Problemas en la final
Desde la parcialidad de Concepción FC voló un botellazo que impactó en el jugador de Tucumán Central, Patricio Krupoviesa. Partido detenido
Gol de Tucumán Central
6' Gran jugada de Bruno Medina por derecha, tocó al medio y Nelson Martínez Llanos definió fuerte y arriba. Gana el "Rojo" 1 a 0
Comenzó la final en La Ciudadela
Movió Concepción FC y ya se juega el duelo que definirá el campeón del Anual de la Liga Tucumana.
Todo listo para el inicio del duelo
Los planteles del "Rojo" y del "Cuervo" ya están en el campo de juego. Clima de fiesta en La Ciudadela.
Se viene la gran final de la Liga
Los planteles de Tucumán Central y Concepción FC realizan los trabajos precompetitivos en La Ciudadela.