¿Cuánto cobrarán las asignaciones familiares en diciembre?

El Gobierno oficializó el aumento para el mes de diciembre de 2025 para los beneficiarios de Asignaciones Familiares y Universales.

Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó en los últimos días el incremento que regirá para todas las Asignaciones Familiares y Universales a partir de diciembre de 2025. Con esta actualización, los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán los nuevos valores ajustados.

El porcentaje de aumento surge directamente de la nueva fórmula de movilidad, la cual establece ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, la cifra corresponde a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el mes de octubre.

Este mecanismo de ajuste, instaurado bajo el Decreto 274/2024, reemplazó los aumentos trimestrales por incrementos mes a mes. El propósito primordial es asegurar que las prestaciones sociales no pierdan poder adquisitivo y puedan seguir acompañando la dinámica inflacionaria, brindando un sostén económico más oportuno a los sectores más vulnerables.

De cuánto será el aumento para diciembre para las asignaciones

El porcentaje de aumento definido en 2,3% fue confirmado por el Gobierno Nacional luego de la oficialización del último índice de inflación de octubre. Dicho porcentaje impacta, de forma directa, en la nueva fórmula de movilidad, la cual establece ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El aumento impacta tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos contemplados en el régimen.

Cómo quedan los montos del SUAF en diciembre 2025

Tras la suba del 2,3%, las prestaciones familiares y universales alcanzan los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

- AUH: $122.471,72

- AUH con discapacidad: $398.775,21


Asignación Familiar por Hijo (SUAF) según ingresos

Tramo 1 – Ingreso familiar hasta $891.041: $61.223,26

Tramo 2 – Entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

Tramo 3 – Entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

Tramo 4 – Entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17


Asignación por Hijo con Discapacidad

- Hasta $891.041: $199.366,21

- Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

- Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79


Asignaciones de Pago Único y otras prestaciones

- Nacimiento: $71.364,50

- Adopción: $426.742,24

- Matrimonio: $106.868,42

- Asignación por Cónyuge: $14.846,18


Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
