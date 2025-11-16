Qué es “764”, el grupo satánico neonazi que opera en Discord, extorsiona menores y llegó a la Argentina

El número “764” comenzó a aparecer en las últimas semanas en amenazas de masacre enviadas a universidades argentinas, lo que encendió las alertas de las áreas antiterroristas locales y activó la colaboración del FBI. Aunque no hay evidencia de que el grupo opere físicamente en el país, las autoridades sospechan que los autores de las intimidaciones buscan “sumar puntos” para ser reconocidos por la red.