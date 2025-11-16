Qué es “764”, el grupo satánico neonazi que opera en Discord, extorsiona menores y llegó a la Argentina

El número “764” comenzó a aparecer en las últimas semanas en amenazas de masacre enviadas a universidades argentinas, lo que encendió las alertas de las áreas antiterroristas locales y activó la colaboración del FBI. Aunque no hay evidencia de que el grupo opere físicamente en el país, las autoridades sospechan que los autores de las intimidaciones buscan “sumar puntos” para ser reconocidos por la red.
Amenazas a la UCA y la UNTreF
Las amenazas fueron dirigidas a la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF). Según un informe citado por Noticias Argentinas, el responsable de los mensajes se identificó como “militante de la red 764”.
Una fuente del caso sostuvo: “No existe evidencia de actividad del grupo en Argentina, pero quienes enviaron las amenazas podrían estar intentando vincularse al movimiento”.
¿Qué es la red 764?
El 764 es un grupo satanista, neonazi y de extrema derecha, fundado en 2020 por un adolescente estadounidense de 15 años, Bradley Cadenhead, originario de Texas. El nombre provendría del código postal de su ciudad.
Según el FBI, se trata de una comunidad integrada por depredadores cibernéticos que operan en plataformas como Discord, Roblox, Telegram y foros de juegos online. Su modo de captación consiste en acercarse a adolescentes vulnerables, generar vínculos emocionales y luego coaccionarlos.
Cómo actúa el 764: manipulación, violencia y explotación
Tanto el FBI como la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) describen un patrón de operaciones extremadamente violento:
Los miembros se hacen pasar por amigos para ganar confianza.
Luego manipulan a las víctimas para cometer actos sexuales, autolesiones o intentos de suicidio en vivo por videollamada.
Los agresores observan, graban y utilizan ese material para extorsionar y profundizar el control psicológico.
El Departamento de Justicia estadounidense señala que el grupo busca insensibilizar a los jóvenes ante la violencia, glorificando ataques como el de Columbine, mientras introduce ideologías neonazis y satánicas.
Detenciones en Reino Unido y perfiles de los reclutadores
En Reino Unido, al menos cuatro adolescentes fueron detenidos en relación con la red 764. Uno de ellos, Cameron Finnigan (18), fue condenado a seis años de prisión. En sus chats se jactaba de “lograr que los niños se hagan daño a sí mismos”. Cuando la policía allanó su habitación, encontraron pentagramas, esvásticas y símbolos satánicos.
El subdirector del FBI, David Scott, fue categórico:
“Vemos muchas cosas malas, pero esta es una de las cosas más inquietantes que estamos viendo”.
El testimonio desgarrador de una madre
La BBC recogió el relato de una madre británica —identificada como Christina— cuya hija de 14 años fue captada por el 764. Describió la experiencia como peor que acompañar a un ser querido con cáncer terminal:
“Vi morir a mi madre de cáncer y no fue tan duro como ver cómo se deterioraba mi hija”.
La adolescente dejó de comer y dormir, y vivía bajo un nivel de manipulación extrema.
“Me sentía sola e impotente. Le decía ‘bloquealos’, pero no podía ver el miedo que tenía”, contó la mujer.
Situación en Argentina: monitoreo y peritajes
Aunque no existen pruebas de una célula del 764 en el país, las amenazas recientes obligaron a activar protocolos de seguridad en universidades y a coordinar con el FBI, que desde 2021 sigue de cerca la expansión internacional del grupo.
Las unidades de ciberdelito y antiterrorismo analizan si los responsables locales actuaron de forma aislada o si mantienen contacto con miembros reales de la red.