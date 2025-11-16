Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia confirmó que las pericias comenzarán el lunes

La Justicia confirmó que las pericias por la explosión e incendio en el polo industrial de Ezeiza recién podrán iniciarse el lunes, debido a que el predio permanece inestable y los bomberos aún trabajan para contener los focos activos. Más de 500 trabajadores y 70 dotaciones de bomberos continúan combatiendo las llamas mientras se investiga el origen del siniestro.
Pericias demoradas: por qué los especialistas no pueden ingresar
Según explicaron fuentes judiciales, los peritos no están autorizados a ingresar al predio hasta que finalicen las tareas de enfriamiento y aseguramiento del área. El fuego sigue activo desde la noche del viernes y las condiciones no son seguras para iniciar los análisis técnicos.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc, de la UFI Nº1 de Ezeiza, con apoyo de Bomberos y Policía Científica bonaerense.
El origen del incendio: qué se sabe hasta ahora
El siniestro comenzó en instalaciones de Logischem y se propagó rápidamente a empresas vecinas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, lo que provocó daños estructurales severos y la destrucción de maquinaria y materiales. También se registraron afectaciones en viviendas cercanas.
Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, calificó la escena como una situación “dantesca” y advirtió que varias compañías sufrieron pérdidas totales.
Riesgos en el ambiente y presencia de partículas
El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, descartó la formación de una nube tóxica, pero advirtió que persisten partículas en suspensión que pueden causar molestias en casos de exposición prolongada.
Vecinos de localidades cercanas también sintieron los efectos de la explosión. Noelia González, residente de Monte Grande, relató que su vivienda vibró tras el estallido: “Empezaron a temblar las ventanas; entré a las redes y ahí me encontré con la noticia”.
Autopista Ezeiza–Cañuelas: tránsito habilitado
En paralelo, Vialidad Nacional reabrió la Autopista Ezeiza–Cañuelas cerca de las 13.30, luego de permanecer cerrada por alrededor de 14 horas debido al incidente en el Polo Industrial Carlos Spegazzini. La habilitación permitió normalizar el tránsito en una zona clave del sur del conurbano.
Más de veinte heridos y activación del Código Rojo
Las autoridades sanitarias confirmaron que, si bien no hubo víctimas fatales, al menos 20 personas resultaron heridas, entre ellas:
un directivo de la empresa que sufrió un infarto,
una mujer embarazada intoxicada, internada en terapia intensiva.
Ante la magnitud del siniestro, el Ministerio de Salud bonaerense activó el Código Rojo, un protocolo internacional utilizado para alertas de fuego y emergencias con potencial de múltiples heridos.
Lo que viene
Con los focos aún activos, las pericias recién podrán comenzar el lunes. La prioridad sigue siendo controlar completamente el incendio y garantizar las condiciones de seguridad para avanzar con la investigación que determinará el origen de la explosión y las responsabilidades.