Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia confirmó que las pericias comenzarán el lunes

La Justicia confirmó que las pericias por la explosión e incendio en el polo industrial de Ezeiza recién podrán iniciarse el lunes, debido a que el predio permanece inestable y los bomberos aún trabajan para contener los focos activos. Más de 500 trabajadores y 70 dotaciones de bomberos continúan combatiendo las llamas mientras se investiga el origen del siniestro.