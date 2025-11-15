Incendio en Ezeiza: las pericias en el parque industrial comenzarán el lunes

Trabajaron 70 dotaciones de bomberos

Un operativo de emergencia sin precedentes, que involucró a más de 900 personas y 70 dotaciones de bomberos, se desplegó para combatir el fuego. Participaron las policías Federal y Bonaerense, ambulancias del SAME provincial, la Cruz Roja y equipos de servicios sociales del Ministerio de Seguridad de PBA.