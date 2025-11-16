Secciones
El duro momento que está atravesando "Rulo" Schijman tras una operación de urgencia: ¿cuál fue la causa?

Publicó una foto desde la vulnerable situación en una camilla.

Rulo Schijman ingresó a la clínica en la tarde de ayer para recibir atención médica. Desde el hospital, el conductor rápidamente buscó tranquilizar a sus seguidores. Para ello, compartió una fotografía en sus historias de Instagram, mostrando que, a pesar de las circunstancias, se encontraba estable. En la imagen se lo veía en una camilla, con una vía intravenosa ya colocada, un gesto que comunicó directamente su situación a su audiencia.

Mediante la misma publicación en redes sociales, Schijman explicó brevemente la causa de su internación. "Sábado. Apendicitis modo on", escribió en la foto. Con ese mensaje conciso, el conductor reveló que la urgencia que lo llevó al centro de salud fue un cuadro de apendicitis. Esta rápida comunicación le permitió informar a sus seguidores sobre lo que sucedió sin generar alarma innecesaria.

El difícil momento de Rulo Schijman 

En el mes de abril, el periodista Rulo Schijman confirmó la noticia de su separación de Gabriela Sari. La pareja puso fin a su relación después de más de una década de vida compartida y una hija en común. Tras el anuncio, ambos enfatizaron que la ruptura ocurrió en términos amistosos, priorizando siempre el bienestar de Donna, la niña que une a la familia.

Luego de que su expareja hiciera pública la confirmación del quiebre, Gabriela Sari decidió hablar sobre el tema. La actriz explicó los verdaderos motivos de la separación con Rulo Schijman después de once años de relación. Ella eligió el programa Puro Show (eltrece) como el medio para romper el silencio y detallar las razones de la decisión.

Los motivos de la separación

En el diálogo con el medio, Gabriela Sari comenzó explicando la naturaleza de su ruptura. "No lo hablé hasta hoy", señaló. La actriz aclaró que, si bien la relación de pareja terminó, su dinámica como familia no cambiaría: "Compartimos el día a día cotidiano y como familia nos vamos a seguir mostrando".

Finalmente, Sari reiteró el tono cordial de la separación. La actriz destacó que el fin de la relación se dio bajo un marco de respeto mutuo y entendimiento. "Por suerte, es una separación en buenos términos", concluyó, reafirmando el compromiso de ambos de mantener una convivencia armoniosa por el bien de su hija Donna.

