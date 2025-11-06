Secciones
Mundo

Murió Barbara Jankavski, la influencer que se hizo 27 cirugías para convertirse en la Barbie humana

La joven fue hallada sin vida este fin de semana tras realizarse la última intervención. Por el momento, se desconocen las causas de su deceso.

Murió Barbara Jankavski, la influencer que se hizo 27 cirugías para convertirse en la Barbie humana Murió Barbara Jankavski, la influencer que se hizo 27 cirugías para convertirse en la Barbie humana
Hace 22 Min

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, de 31 años, fue encontada muerta este domingo en Sao Paulo. La joven había logrado un éxito notable en redes sociales había conseguido gran popularidad en las redes debido a que compartía todas las operaciones estéticas a las que se había sometido. Esto le hizo ser conocida como la Barbie humana por su intento de parecerse a la famosa muñeca.

Su fallecimiento, sin embargo, está marcado por la polémica. Según un testimonio recogido por la CNN de Brasil, la influencer tuvo un encuentro con Renato Campos Pinto de Vitto. Supuestamente, este hombre habría contrado sus servicios sexuales la noche en la que murió.

El hombre contó que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el encuentro y relató que ella se había quedado dormida. Tras dejar pasar un rato, intentó despertarla y, al ver que no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia. Pese a que intentó reanimarla durante nueve minutos hasta la llegada de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por mantener su vida y únicamente se pudo confirmar su fallecimiento.

Investigan la muerte de la Barbie humana brasilera

Ahora la Policía Militar de Sao Paulo abrió una investigación para esclarecer los hechos. Según las primeras pesquisas, la influencer brasileña fue encontrada en ropa interior y con lesiones en el ojo y en la espalda.

Además, consideran que los signos encontrados en la escena sirven para calificar la muerte de "sospechosa". Por el momento están a la espera de recibir las pruebas toxicológicas para confirmar si hubo terceras personas que influyeran en el fallecimiento de la joven o si únicamente se debió al consumo de sustancias.

