Murió Barbara Jankavski, la influencer que se hizo 27 cirugías para convertirse en la Barbie humana

El hombre contó que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el encuentro y relató que ella se había quedado dormida. Tras dejar pasar un rato, intentó despertarla y, al ver que no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia. Pese a que intentó reanimarla durante nueve minutos hasta la llegada de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por mantener su vida y únicamente se pudo confirmar su fallecimiento.