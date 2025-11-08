Marcela Tinayre rompió el silencio tras las versiones de pelea con Juana Viale: ¿qué dijo?

“No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea”

La conductora del ciclo Polémica en el bar negó categóricamente un distanciamiento con su hija. “Si me vieron que la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana. Viste que hubo como una moda de ‘Susana (Giménez) se peleó con la nieta, Marcela con Juana, (Marcelo) Tinelli -fuera de los temas económicos- es un padrazo, debe estar pasándola como la mona’. Por eso, hubo como una moda de familiares conocidos peleados con los hijos... no chicos, nada que ver”, sostuvo.