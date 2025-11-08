Marcela Tinayre rompió el silencio tras las versiones de pelea con Juana Viale: ¿qué dijo?

Durante los últimos días, circularon fuertes versiones sobre una supuesta disputa entre Marcela Tinayre y Juana Viale. La ausencia de la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) en el cumpleaños de su madre alimentó rumores sobre un presunto distanciamiento. Sin embargo, ambas salieron a aclarar públicamente cómo es hoy su relación.
En LAM (América TV), Tinayre fue consultada por los trascendidos y respondió con firmeza. “¿Me hacés la pregunta o vos aseverás que es cierto? ¿Lo que se dice o lo dije yo? Pregúntamelo de otra manera”, retrucó ante la pregunta sobre un posible conflicto con su hija.
Luego, ante la consulta del cronista sobre si estaba todo bien entre ellas pese a la ausencia de Juana en su festejo, contestó con ironía: “¿Sabés a los cumpleaños que no han venido mis hijos? ¿Ustedes saben? ¿Entonces por qué están tan inquietos por este? Juana llegó de laburar, después alguien dijo ‘mmmm...’ no sé de qué programa de ustedes”, lanzó.
Uno de los cronistas mencionó que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, en Intrusos (América), habían afirmado que madre e hija estaban distanciadas desde hacía dos meses. Tinayre respondió que incluso había hablado con Pallares sobre el tema: “Lo vi en una fiesta y lo increpé por las ‘huev*s’ que dijo”, reveló.
También desmintió que existiera algún tipo de reproche hacia su hija por su maternidad. “Juana como mamá es mejor que cualquier mamá que labura, que tiene tres trabajos, que va y viene. Juana estuvo viajando y yo la reemplazo cuando se va de viaje porque estoy con mis nietos. Termino agotada, chicos. Nada me perturba más que estar alejada o peleada con un hijo”, afirmó con contundencia.
“No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea”
La conductora del ciclo Polémica en el bar negó categóricamente un distanciamiento con su hija. “Si me vieron que la semana pasada estaba con todos mis nietos llevándoselos a Juana. Viste que hubo como una moda de ‘Susana (Giménez) se peleó con la nieta, Marcela con Juana, (Marcelo) Tinelli -fuera de los temas económicos- es un padrazo, debe estar pasándola como la mona’. Por eso, hubo como una moda de familiares conocidos peleados con los hijos... no chicos, nada que ver”, sostuvo.
Ante la posibilidad de que los rumores fueran malintencionados, Tinayre respondió con ironía: “¿Malintencionados? ¿Y cuál era la intención?”, dijo, y remarcó que su familia no busca generar escándalos mediáticos. “No hubo ningún tipo de discusión ni de pelea. Creo que tuvieron la información de una discusión recontra vieja, pero nadie se separó dos meses”, concluyó.