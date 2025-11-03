Mirtha Legrand habló del país y conmovió con su deseo más profundo

Durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la legendaria conductora volvió a dejar una de esas frases que condensan su mirada sobre la Argentina y su permanente vínculo con el público. El programa, emitido el sábado 1 de noviembre por la pantalla de El Trece, contó con la participación de la actriz Iliana Calabró, las periodistas Débora Plager y Luciana Geuna, y el diputado electo de La Libertad Avanza, Diego Santilli.
Como es habitual, la mesa fue escenario de análisis y debate sobre la actualidad política, económica y social del país. En ese contexto, Mirtha Legrand tomó la palabra para compartir una reflexión cargada de emoción y esperanza.
“Yo no quiero irme de este mundo sin ver renacer mi país, ver floreciente a la Argentina”, expresó con firmeza. “Porque se lo merece, es un país tan rico, con gente inteligente, con cinco Premio Nobel. No hay país en el mundo que tenga cinco Premio Nobel —al menos en Latinoamérica— y Argentina los obtuvo”.
Ante la pregunta de Luciana Geuna sobre si todavía mantiene la esperanza de ver ese renacer, La Chiqui respondió entre risas y ternura: “Sí, tengo esperanza. Soy superoptimista y lucho para que Argentina salga adelante”.
La conductora, que lleva más de seis décadas al frente de la televisión argentina, destacó además el valor que le da a su trabajo y al vínculo con la audiencia.
“Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, de estar informada. Siempre le cuento a la gente que todo lo que soy se lo debo al público, pero también quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”.
Tras esa confesión, un silencio respetuoso se apoderó del estudio. Con la voz quebrada, Mirtha concluyó: “Es verdad. Me emociono cada vez que lo digo, la gente también”.