Mirtha Legrand habló del país y conmovió con su deseo más profundo

Durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, la legendaria conductora volvió a dejar una de esas frases que condensan su mirada sobre la Argentina y su permanente vínculo con el público. El programa, emitido el sábado 1 de noviembre por la pantalla de El Trece, contó con la participación de la actriz Iliana Calabró, las periodistas Débora Plager y Luciana Geuna, y el diputado electo de La Libertad Avanza, Diego Santilli.