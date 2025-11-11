Feriados de noviembre: ¿cuándo será el fin de semana largo y como pagan por trabajar esos días?

Cuándo es el feriado extra largo de noviembre

Aunque la verdadera conmemoración es el 20 de noviembre, el Gobierno nacional decidió trasladar la fecha a unos días posteriores. El fin de semana del viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24, algunos trabajadores podrán disfrutar de unos días libres y planificar unas vacaciones cortas. Pero no será una posibilidad para todos, ya que dependerá de los empleadores si un trabajador presta servicios o no.