Pancitos rellenos de jamón y queso sin horno: receta fácil, rápida y con pocos ingredientes

Si buscás una opción rica, económica y que se prepare en minutos, estos pancitos rellenos de jamón y queso sin horno son la solución perfecta. Ideales para acompañar unos mates, armar una merienda improvisada o resolver una comida rápida, se cocinan en sartén y requieren ingredientes simples que seguro ya tenés en casa. Te damos la receta.