El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Las condiciones del tiempo volverán a cambiar drásticamente hoy en Tucumán y el pronóstico anticipa lluvias por la tarde y tormentas por la noche. La máxima sería de apenas 26 °C. Para la semana se esperan temperaturas agobiantes.
El domingo comenzó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 20 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A lo largo de la mañana los vientos fueron moderados del sector sur y, con el paso de las horas, la nubosidad fue en aumento hasta superar el 90%.
Con el cielo cubierto, para el mediodía se anuncian 26 °C y una humedad cercana al 70%. El SMN también advierte que comenzarían las primeras precitipaciones, que se harán más intensas durante la tarde.
El SMN informó que la máxima de 26 °C se alcanzaría durante la siesta y que el cielo continuará cubierto el resto de la jornada. Las lluvias se harán aún más intensas hacia la noche. De hecho, se emitió una alerta meteorológica ya que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".
El SMN adelantó que se deberán tomar recaudos ante la tormenta en las localidades de Burruyacú, capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Desde el SMN anuncian para el lunes lluvias aisladas durante la madrugada y cielo mayormente despejado por la tarde, con una máxima que llegaría a los 29 °C. A partir del martes ingresaría una masa caliente, que elevará la temperatura por encima de los 30 °C, con picos que superarían los 35 °C el jueves. La nubosidad será variable pero no se esperan precipitaciones a lo largo de la semana.