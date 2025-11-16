El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

El SMN informó que la máxima de 26 °C se alcanzaría durante la siesta y que el cielo continuará cubierto el resto de la jornada. Las lluvias se harán aún más intensas hacia la noche. De hecho, se emitió una alerta meteorológica ya que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".