Serenidad y defensa: Estudiantes manejó los tiempos y celebró en el Coco Ascárate

El dominio no solo se construye desde el juego o las destrezas físicas: el factor mental siempre disputa un partido aparte. La frialdad, el cálculo, la cautela y la gestión emocional -saber cómo administrar la euforia y la frustración- son indispensables. Hay que entender cuándo atacar, cuándo lastimar y cuándo replegarse. Estudiantes, poco a poco, empieza a descubrir esa templanza. El equipo de Fabricio Espósito no se desespera ni se irrita: mantiene los pies en la tierra más allá de los vaivenes del marcador. Y lo hizo en un partido que era crucial para levantarse después de las dos derrotas consecutivas frente a Sportivo Suardi y San Isidro. La “Cebra” necesitaba reencontrarse con la victoria y seguir fortificando su bastión en el Coco Ascárate. Esa convicción mental fue la llave para quedarse con el duelo frente a Villa San Martín por 64-57 en la quinta fecha de la Liga Argentina.