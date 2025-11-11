Estudiantes no pudo sostener el ritmo y cayó ante Suardi en Santa Fe

Estudiantes no logró mantener el nivel mostrado en los primeros dos cuartos y terminó cayendo 101 a 83 ante Sportivo Suardi, en Santa Fe, por la tercera fecha de la Liga Argentina de Básquet.
El conjunto tucumano tuvo un arranque competitivo, con buena efectividad y movilidad en ataque, que le permitió irse al descanso largo con una ligera ventaja (49-50). Sin embargo, en la segunda mitad, los locales ajustaron su defensa y aprovecharon el desgaste de la “Cebra” para marcar diferencias.
Los parciales del partido fueron 26-23, 23-27, 24-14 y 28-19, reflejando el dominio de Suardi en los últimos dos cuartos.
Entre los destacados de Estudiantes se encontró Joe Hampton, autor de 23 puntos y 9 rebotes, acompañado por Federico Pedano, que sumó 13 tantos, y Marco Ceppo, con 12 unidades.
Con esta derrota, el equipo tucumano buscará recuperarse rápidamente, ya que deberá afrontar un nuevo compromiso como visitante: el miércoles 12, desde las 21, enfrentará a San Isidro, en San Francisco, Córdoba.