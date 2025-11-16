Cuándo se podrían saber las causas del incendio en el polígono industrial de Ezeiza

El avance de las llamas en el polígono industrial de Ezeiza dejó destrucción y preocupación en los barrios aledaños, donde los efectos del incendio y la explosión flotan todavía en la zona. Las pericias, para saber las causas se harían el lunes, cuando el fuego esté completamente controlado. El incendio se desató el viernes por la noche en una zona industrial abierta, situada junto a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, fuera de los parques industriales de Ezeiza y Carlos Spegazzini.