Cuándo se podrían saber las causas del incendio en el polígono industrial de Ezeiza

Todavía se trabaja para combatir el fuego que estalló el viernes.

Hace 2 Hs

El avance de las llamas en el polígono industrial de Ezeiza dejó destrucción y preocupación en los barrios aledaños, donde los efectos del incendio y la explosión flotan todavía en la zona. Las pericias, para saber las causas se harían el lunes, cuando el fuego esté completamente controlado. El incendio se desató el viernes por la noche en una zona industrial abierta, situada junto a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, fuera de los parques industriales de Ezeiza y Carlos Spegazzini. 

El foco inicial se localizó en un depósito de la empresa Logischem, donde una explosión desencadenó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente a otras compañías del área, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. 

El operativo desplegado para combatir el fuego involucró a unas 500 personas este sábado, según precisó Fabián García, director de Defensa Civil de Buenos Aires. “No estamos frente a una nube tóxica, ni humo que represente una peligrosidad para la sociedad civil”, afirmó, aunque advirtió: “Hay partículas suspendidas en el aire, que son muy pequeñas,”. 

Los daños materiales eran visibles: hierros expuestos, montañas de escombros, techos colapsados, muros desaparecidos y plásticos deformados hallados a más de 200 metros del epicentro.

