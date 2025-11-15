Explosión en el parque industrial de Ezeiza: 24 heridos, cinco plantas afectadas y una nube tóxica que obligó a cerrar la autopista

Una impactante explosión en un parque industrial de Carlos Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza, generó este viernes por la noche una alarma generalizada entre los vecinos y un incendio de enormes proporciones. El estallido, ocurrido pasadas las 21 en el Polígono Spegazzini -un predio industrial abierto que alberga principalmente petroquímicas- provocó una onda expansiva que se sintió a más de un kilómetro de distancia y dejó, hasta el momento, 24 heridos, ocho de ellos trasladados a centros hospitalarios y ya dados de alta.
El predio sin perímetros está ubicado frente al Polo Industrial, complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Desde el municipio remarcaron que “el incendio es en el Polígono, no en el Polo”, y que ambos espacios están separados por la Autopista Ezeiza–Cañuelas, colectoras y varios metros de distancia, precisó La Nación.
La dimensión del estallido fue tal que la onda expansiva alcanzó incluso la casa del intendente Gastón Granados, situada a un kilómetro, y provocó roturas de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. “Es muy grande y sabemos que alcanzó varias plantas”, señalaron fuentes locales, que confirmaron que numerosos vecinos debieron recibir atención por heridas leves.
En las primeras horas, surgió preocupación por la cercanía de la Planta Térmica Albanesi -una generadora de energía con hidrocarburos ubicada a 150 metros del Polo Industrial-, ya que un incendio allí podría haber derivado en una catástrofe mayor. Sin embargo, fuentes del municipio aclararon que la planta “está protegida y fuera de peligro”: el personal activó de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación.
Nueve horas después del estallido, autoridades de Ezeiza confirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Los bomberos concentraban sus esfuerzos en evitar que las llamas alcanzaran a Flamia, firma que almacena productos inflamables. Aún no se manejan hipótesis firmes sobre el origen del incendio.
Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar, y se estima que el operativo podría extenderse entre 24 y 36 horas más. “Es un incendio complicado y va a ser muy largo. Lo principal es evitar la propagación”, explicó Fabián García, director provincial de Defensa Civil. Aseguró que las condiciones eran manejables gracias al diseño del predio, que permite el movimiento de los camiones hidrantes.
El Ministerio de Salud bonaerense informó que entre los heridos atendidos hubo una mujer embarazada intoxicada por humo, un hombre que sufrió un infarto y otro paciente con una fractura expuesta en un brazo. El doctor Carlos Santoro, del Canning Health Institute, confirmó que la clínica recibió a 22 personas con cortaduras por vidrio, politraumatismos y quemaduras, aunque ninguna de gravedad.
El intendente Granados afirmó en A24 que el fuego afectó principalmente “una fábrica de neumáticos, una agroquímica, una papelera y una de envases plásticos”, todas fuera de actividad en ese horario. También mencionó a Iron Mountain, empresa tristemente recordada por el incendio de Barracas en 2014, donde murieron 10 personas. “Acá hay una sede que también habría sido alcanzada por las llamas”, dijo.
A la par, Granados agradeció la rápida respuesta del Gobierno nacional y provincial: “Nos llamó el ministro Alonso, la ministra Patricia Bullrich nos envió bomberos federales, y el ministro del Interior, Diego Santilli, también se puso a disposición”. Además, municipios cercanos como Esteban Echeverría y La Matanza enviaron recursos y apoyo logístico.
"Volaron portones, cielorrasos, estructuras y cañerías"
Desde Sinteplast, firma ubicada dentro del parque, su dueño aseguró que la fábrica no fue alcanzada por el fuego, aunque sí afectada por la onda expansiva. “Volaron portones, cielorrasos, estructuras y cañerías. Fue una explosión terrible”, describió. En la misma línea, Chemotecnica confirmó que sus instalaciones y las empresas vinculadas a la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos no sufrieron daños.
Vecinos relataron que el estallido rompió vidrios y techos y provocó temblores a varios kilómetros. “La policía nos corrió porque podía haber más explosiones. El fuego es muy potente”, contó César. Otra residente, Marcela, describió: “Se vio un hongo negro, todo rojo y un olor feo. Tembló mi casa”.
Debido a la toxicidad del humo, las autoridades ordenaron a la población permanecer en sus hogares con puertas y ventanas cerradas. El sitio Tiempo AMBA reportó que el radar de Ezeiza detectó la explosión y se decretó una alerta roja sanitaria. La nube tóxica se desplazaba hacia San Vicente y Cañuelas, donde se recomendó el uso de barbijos y el resguardo en interiores.
Cerca de las 22, y por motivos de seguridad, se interrumpió por completo la circulación en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, donde incluso dos cabinas de peaje estallaron. Aeropuertos Argentina 2000 informó que el estruendo se sintió en el Aeropuerto de Ezeiza, aunque sin afectar la operatoria de vuelos: solo se podía ver la gran columna de humo.
En un principio circuló la versión de que una avioneta habría provocado el incendio, pero fue descartada por el intendente. Más tarde, el municipio de Esteban Echeverría pidió a los vecinos de Canning y El Jagüel que permanezcan en sus casas hasta que la emanación de humo y gases fuera controlada.