Explosión en el parque industrial de Ezeiza: 24 heridos, cinco plantas afectadas y una nube tóxica que obligó a cerrar la autopista

Una impactante explosión en un parque industrial de Carlos Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza, generó este viernes por la noche una alarma generalizada entre los vecinos y un incendio de enormes proporciones. El estallido, ocurrido pasadas las 21 en el Polígono Spegazzini -un predio industrial abierto que alberga principalmente petroquímicas- provocó una onda expansiva que se sintió a más de un kilómetro de distancia y dejó, hasta el momento, 24 heridos, ocho de ellos trasladados a centros hospitalarios y ya dados de alta.