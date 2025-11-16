La Provincia avanza sobre el Procrear y obras hidráulicas

Además, el titular de la SAT se refirió a los trabajos que se llevan adelante en la Provincia. “Al día de la fecha se van perforando 47 nuevos pozos, y de los esos, 30 en San Miguel de Tucumán. Ahora comienza la etapa de la obra civil, que es la construcción de las cámaras y los cabezales que va a llevar aproximadamente 30 días, y, por último, el montaje electromecánico y la instalación eléctrica de la provisión de energía para este pozo, que va a llevar entre ambas obras un plazo de 45 días. Antes de fin de año lo vamos a estar inaugurando”, aseguró.