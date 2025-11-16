La Provincia avanza sobre el Procrear y obras hidráulicas

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur, confirmó los avances del complejo habitacional Procrear Tucumán. Tras tres meses de ejecución, el Gobierno asegura que el proyecto de las nuevas soluciones habitacionales se cumple de manera rigurosa y favorece a la dinamización económica local a través del sector de la construcción.
Según informó la Provincia, 23 empresas se encuentran trabajando en las obras, lo que se tradujo en la generación de más de 1.500 puestos de trabajo directo e indirecto, y avanzando con la totalidad de los recursos en actividad.
“La coordinación y el seguimiento de la inversión en infraestructura es liderada por Nazur, que destacó el rol dinamizador de la obra y el impacto en el mercado laboral. “El Procrear Tucumán ya lleva tres meses de ejecución y las 23 empresas vienen cumpliendo los planes de trabajo, estando al 100% de su capacidad. Lo más importante es que esta obra no sólo dinamiza la economía de la provincia, sino que avanza en nuevas soluciones habitacionales modernas y planificadas en un predio que beneficiará a más de 3.000 familias”, remarcó.
El Estado provincial, a cargo de Osvaldo Jaldo, defiende el propósito de mantener una política de reactivación y fiscalización de obras como una premisa central de la gestión gubernamental, con el lema de “obra que se inicia, obra que se termina”.
Además, el Gobierno de Tucumán apuesta a impulsar la economía, generar empleo genuino y garantizar a los tucumanos la posibilidad de acceder a un techo propio a través de la obra pública.
En paralelo, el ministro de salud pública, Luis Medina Ruiz, junto al titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, visitaron las obras que se están realizando en el efector, que va a proveer agua al barrio Ciudadela y zonas aledañas.
El titular de la cartera de Salud remarcó que “el gobernador Osvaldo Jaldo nos pidió siempre trabajar en equipo, por la salud de la comunidad, y hoy observando cómo sale el agua en un pozo, en tiempo récord, cumpliendo los plazos prometidos, un agua excelente en calidad, cantidad, a 320 metros de profundidad, brindandándole agua a la maternidad, pero también a la zona de la Ciudadela y aledañas”.
Medina Ruiz aseveró: “esto es salud, el agua es salud, y, sobre todo, para una institución como la maternidad, es muy importante. Nosotros estamos muy agradecidos porque al agua potable hay que cuidarla, cuando la tenemos no la valoramos y si nos falta nos damos cuenta cuánto vale”.
Por su parte, Caponio indicó: “estamos en uno de los hospitales más importantes de Tucumán. Iniciamos hace treinta días aproximadamente esta obra, que era un nuevo pozo de agua para el efector y para la zona, principalmente de Ciudadela, una zona que venía con faltantes de agua potable, por la cantidad de edificios que se han construido sobre la Avenida Mate de Luna”.
Además, el titular de la SAT se refirió a los trabajos que se llevan adelante en la Provincia. “Al día de la fecha se van perforando 47 nuevos pozos, y de los esos, 30 en San Miguel de Tucumán. Ahora comienza la etapa de la obra civil, que es la construcción de las cámaras y los cabezales que va a llevar aproximadamente 30 días, y, por último, el montaje electromecánico y la instalación eléctrica de la provisión de energía para este pozo, que va a llevar entre ambas obras un plazo de 45 días. Antes de fin de año lo vamos a estar inaugurando”, aseguró.