Reactivación del plan Procrear en Tucumán: el Gobierno mostró el avance de las obras

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió las obras de la primera etapa de viviendas y locales comerciales del complejo habitacional Procrear Tucumán. Iniciado en julio de 2023, el proyecto contempla la construcción de 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios, destinados a más de 3.000 familias tucumanas que buscan cumplir el sueño del techo propio.
“Este emprendimiento nació con financiamiento nacional, pero fue abandonado. Hoy lo retomamos con recursos propios porque entendemos que la vivienda es un derecho y también una herramienta para dinamizar la economía”, expresó Jaldo.
La obra, que había quedado paralizada con apenas un 15% de avance, fue reactivada tras la declaración de la emergencia habitacional en Tucumán y la renegociación con las 22 empresas adjudicatarias. En apenas 60 días, ya hay casi 2.500 trabajadores en obra, lo que representa un fuerte impacto positivo en el empleo y la economía local, indicaron en el Gobierno.
“Esta es la primera vez que una provincia asume un emprendimiento habitacional de esta magnitud con recursos propios. Antes, el financiamiento venía del presupuesto nacional o de organismos internacionales. Hoy, eso ya no existe”, subrayó el mandatario, con relación a anteriores proyectos habitacionales.
Sin presupuesto nacional
Jaldo sostuvo que “no hay Presupuesto (nacional) y que no sabemos qué le toca a Tucumán ni a las otras provincias". "La Nación se queda con los recursos del exterior y con los impuestos nacionales. Ese equilibrio financiero, del que tanto se habla, se hace a costa de las provincias", remarcó.
El gobernador en uso de licencia subrayó la incidencia de la construcción en la economía. “Construir viviendas no es solo dar un techo, es poner en marcha la economía. Se movilizan proveedores, corralones, transporte, y el salario vuelve al circuito local. Es trabajo genuino y crecimiento”, dijo.
El ministro de obras, Infraestructura y Transporte Públicos, Marcelo Nazur, recordó que "este emprendimiento comenzó en julio y ya estamos viendo un avance físico importante. Ver a trabajadores de la Uocra llevando adelante la obra es una satisfacción enorme".
El ministro resaltó que este desarrollo se lleva a cabo en un contexto de dificultades económicas a nivel nacional.
Por su parte, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Hugo Cabral, expresó que las obras "transformarán la zona sur de la ciudad, mejorando el acceso a la vivienda y a servicios esenciales como agua, energía y comunicaciones”. La obra contempla 3.056 soluciones habitacionales con infraestructura completa y se estima que generará 7.000 empleos directos e indirectos.
La primera etapa incluye 572 viviendas, con un plazo de entrega de 16 a 24 meses, y ya registra dos meses de avance. Cabral subrayó que se priorizó la reactivación de obras paralizadas, alcanzando actualmente 2.200 viviendas en ejecución en toda la provincia.
Además, anunció que se trabaja en un plan aún más ambicioso para responder a la gran demanda habitacional. “Jaldo sabe lo que significa la vivienda para cada familia. Estamos comprometidos en dar respuestas concretas y sostenibles”, concluyó.
A su turno, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, indicó que el Procrear Tucumán está considerado como “el emprendimiento habitacional más grande de la historia de ese programa, que no tiene réplicas en el país”.
En ese sentido, celebró que las más de 3.000 viviendas que tendrá el barrio le darán cobijo a más de 20.000 personas. Asimismo, comentó que “el emprendimiento no solamente será habitacional, sino también va a tener su parte comercial”.
Garber detalló que un departamento prototipo está conformado por dos dormitorios, un baño, living, cocina y balcón.