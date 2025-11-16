Actualidad del Sistema Previsional

Celebramos que la medicina nos permita vivir más y mejor. Pero esta realidad plantea un desafío: no alcanza con vivir más tiempo; también debemos asegurarnos los recursos económicos para sostener nuestra calidad de vida durante esos años adicionales.Por eso, es fundamental que cada uno asuma un rol activo en la planificación de su retiro. Depender exclusivamente del Estado ya no es una estrategia sostenible. El presente —y aún más el futuro— exige que cada persona pueda construir un complemento previsional propio, que le permita mantener su estándar de vida personal y familiar.