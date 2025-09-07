Secciones
Columna previsional: administración del riesgo
María Inés Salvatierra
Por María Inés Salvatierra Hace 2 Hs

Hablar de administración del riesgo no es solo hablar de números, pólizas o cálculos actuariales. Es hablar de personas, de familias y de proyectos de vida que necesitan ser protegidos a lo largo del tiempo. En un contexto donde la longevidad se expande y las dinámicas sociales cambian, resulta cada vez más evidente la necesidad de contar con profesionales especializados: asesores en seguros de vida y retiro, junto con abogados expertos en jubilaciones y pensiones. Esta combinación de saberes constituye un enfoque integral indispensable para acompañar al cliente en todas las etapas de su vida.

La formación integral

El profesional que logra articular conocimientos previsionales y aseguradores adquiere una mirada completa sobre la realidad de sus clientes. No se trata solamente de resolver una jubilación, ni de colocar un seguro: se trata de diseñar estrategias que brinden seguridad hoy y calidad de vida mañana. En seguros de vida, el objetivo es proteger a la familia frente a la ausencia inesperada. En seguros de retiro, se trata de garantizar un capital que complemente los ingresos del futuro. En el ámbito previsional, la tarea es velar porque cada persona acceda al derecho jubilatorio con el mejor beneficio posible. Y todo ello requiere preparación, sensibilidad y un profundo compromiso ético.

Quienes trabajamos en este campo cumplimos un rol social fundamental: el de acompañar a las personas en su tránsito vital. La administración del riesgo implica prevenir, anticipar y planificar. Es dar certezas en un mundo que cambia y ofrecer tranquilidad en momentos de incertidumbre. La responsabilidad que asumimos es grande: proteger a las familias, asegurar a los individuos, ayudarlos a formar un capital que les permita mantener su estilo de vida durante la longevidad, y garantizar que, ante la ausencia del sostén principal, los seres queridos puedan continuar con dignidad y sin sobresaltos.

La nueva longevidad

La prolongación de la esperanza de vida nos plantea un doble desafío: cómo sostener la calidad de vida durante más años y cómo financiar ese tiempo extra. Aquí radica la importancia de la planificación combinada entre el sistema previsional y los seguros de personas. Solo de esa manera se puede asegurar que el futuro no sea una amenaza, sino una oportunidad de disfrutar con plenitud. En definitiva, la administración del riesgo no es solo una profesión: es una vocación de servicio. Los clientes confían en nosotros su presente y su futuro. Y nuestra misión, como especialistas, es estar a la altura de esa confianza.

Temas Jubilación
