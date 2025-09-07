Columna previsional: administración del riesgo

La nueva longevidad

La prolongación de la esperanza de vida nos plantea un doble desafío: cómo sostener la calidad de vida durante más años y cómo financiar ese tiempo extra. Aquí radica la importancia de la planificación combinada entre el sistema previsional y los seguros de personas. Solo de esa manera se puede asegurar que el futuro no sea una amenaza, sino una oportunidad de disfrutar con plenitud. En definitiva, la administración del riesgo no es solo una profesión: es una vocación de servicio. Los clientes confían en nosotros su presente y su futuro. Y nuestra misión, como especialistas, es estar a la altura de esa confianza.