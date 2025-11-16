Entre la autonomía y la negociación: el avance del interbloque NOA–NEA

Adorno coincide en que el armado respondería a una lógica de fortalecimiento regional, pero entiende que no se trata de un fenómeno completamente nuevo, sino de la continuidad de un proceso. “En principio, es una iniciativa que formalizaría un grupo de trabajo que existió hasta 2023/2024, el Norte Grande”, señaló. En su visión, la ventaja institucional sería clara: “Mejoraría las condiciones de negociación de los gobernadores frente a Casa Rosada en un momento en el que el Gobierno nacional necesita menos aliados y estos pueden ser menos estables en el tiempo”. No obstante, Adorno advierte sobre el principal desafío: la cohesión. “Tiene la dificultad de lograr consensuar los intereses de los diferentes actores para que su creación se sostenga en el tiempo. El Gobierno seguramente intentará negociaciones individuales”, planteó.