“Somos palabras; sin ellas no se piensa ni se sueña”

La escritora Honoria Zelaya de Nader será la encargada de presentar “Ejercicios de la memoria” el jueves 20 a partir de las 20, en el SUM del espacio cultural del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. El libro reúne cuentos, poemas, relatos y ensayos producidos por los participantes tucumanos del Laboratorio de Lectura.
Zelaya de Nader afirmó que la obra no tiene precedentes en el país. Con convicción, repitió su lema central: “Aquí no se viene a escribir, aquí se viene a leer. Primero hay que tener palabras; el que quiera después escribe”.
El laboratorio está compuesto íntegramente por profesionales de nuestra provincia -médicos, ingenieros, abogados- que han mantenido una participación constante. Cada año se trabaja con un tema-guía distinto, lo que permitió editar 16 libros, incluidos dos durante la pandemia de covid-19. Sobre esta nueva publicación, Zelaya de Nader detalló que los textos son “recuerdos personales” transformados en cuentos, poemas o relatos, y señaló que “en los ensayos uno copia lo que dice otro; en la creación es otra cosa”.
La autora subrayó que quienes asistan a la presentación podrán conocer el espíritu del laboratorio, un espacio donde muchos descubren que pueden escribir aunque no se animen al principio. Insiste en la importancia de la lectura como acto vital: “Si no hay adultos lectores, no hay niños lectores”.
Sobre esto último, la doctora Zelaya de Nader recordó con emoción el origen de su vocación cuando, siendo muy joven, enseñó a niños rurales con la estrategia de “un cuento y una letra”, experiencia que reafirmó su convicción de que “una sociedad sin sueños no puede andar” y que “un país se hace con niños y libros”.
Con más de 30 obras publicadas, la escritora resume su filosofía con una frase que guía todo su trabajo: “Somos palabras; sin palabras no se piensa, no se sueña, no se ríe”.