“Somos palabras; sin ellas no se piensa ni se sueña”

El laboratorio está compuesto íntegramente por profesionales de nuestra provincia -médicos, ingenieros, abogados- que han mantenido una participación constante. Cada año se trabaja con un tema-guía distinto, lo que permitió editar 16 libros, incluidos dos durante la pandemia de covid-19. Sobre esta nueva publicación, Zelaya de Nader detalló que los textos son “recuerdos personales” transformados en cuentos, poemas o relatos, y señaló que “en los ensayos uno copia lo que dice otro; en la creación es otra cosa”.