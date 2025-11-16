Secciones
SociedadActualidad

“Somos palabras; sin ellas no se piensa ni se sueña”

El jueves, Honoria Zelaya de Nader dará a conocer “Ejercicios de la memoria”, obra generada en un laboratorio de lectura.

“Somos palabras; sin ellas no se piensa ni se sueña”
Hace 4 Hs

La escritora Honoria Zelaya de Nader será la encargada de presentar “Ejercicios de la memoria” el jueves 20 a partir de las 20, en el SUM del espacio cultural del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. El libro reúne cuentos, poemas, relatos y ensayos producidos por los participantes tucumanos del Laboratorio de Lectura.

Zelaya de Nader afirmó que la obra no tiene precedentes en el país. Con convicción, repitió su lema central: “Aquí no se viene a escribir, aquí se viene a leer. Primero hay que tener palabras; el que quiera después escribe”.

El laboratorio está compuesto íntegramente por profesionales de nuestra provincia -médicos, ingenieros, abogados- que han mantenido una participación constante. Cada año se trabaja con un tema-guía distinto, lo que permitió editar 16 libros, incluidos dos durante la pandemia de covid-19. Sobre esta nueva publicación, Zelaya de Nader detalló que los textos son “recuerdos personales” transformados en cuentos, poemas o relatos, y señaló que “en los ensayos uno copia lo que dice otro; en la creación es otra cosa”.

La autora subrayó que quienes asistan a la presentación podrán conocer el espíritu del laboratorio, un espacio donde muchos descubren que pueden escribir aunque no se animen al principio. Insiste en la importancia de la lectura como acto vital: “Si no hay adultos lectores, no hay niños lectores”.

Sobre esto último, la doctora Zelaya de Nader recordó con emoción el origen de su vocación cuando, siendo muy joven, enseñó a niños rurales con la estrategia de “un cuento y una letra”, experiencia que reafirmó su convicción de que “una sociedad sin sueños no puede andar” y que “un país se hace con niños y libros”.

Con más de 30 obras publicadas, la escritora resume su filosofía con una frase que guía todo su trabajo: “Somos palabras; sin palabras no se piensa, no se sueña, no se ríe”.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tradición, música y fiesta en el interior

Tradición, música y fiesta en el interior

¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

¡Participá y ganá una moto 0km: la Fundación León lanzó su bono solidario de Fin de Año

Lo más popular
Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
1

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron
2

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
3

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo
4

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026
5

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año
6

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

Más Noticias
Una caminata diaria de 15 minutos puede mejorar la longevidad, según un estudio

Una caminata diaria de 15 minutos puede mejorar la longevidad, según un estudio

De los festivales al tiny desk: los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

De los festivales al "tiny desk": los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

La película de HBO Max ideal para este sábado y perfecta para los fanáticos del automovilismo

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Comentarios