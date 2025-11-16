¿Cómo se deriva hacia una autocracia?*

Suelen polarizar a la opinión pública, dividiendo a la sociedad en amigos y enemigos, en «revolucionarios vs. contra revolucionarios», en «zurdos vs. gente de bien», en «oligarquía vs. pueblo», o lo que sea. Esa división de la sociedad se potencia durante campañas políticas emocionales, basadas en el miedo y la confrontación, donde todo el mal se achaca al contrario y se cortan los puentes del diálogo. El debate basado en razones y conceptos queda relegado. Se resume todo en la pasión de unos contra otros, generalmente unos que representan el bien, el pueblo o la patria, y otros que son inmorales, corruptos, entreguistas, oligarcas, vendepatrias, comunistas o lo que sea. La polarización impulsa en el otro bando reacciones similares y la crisis política se profundiza, lo que le conviene a los rupturistas.