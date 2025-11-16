Omar Paganini: “En el caos es más fácilla manipulación y la deriva autoritaria”
Vale la pena escuchar y leer al ex canciller uruguayo. Acaba de publicar Democracia y libertad para un mundo en crisis, un libro esclarecedor sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. En esta entrevista habla de los peligros de la IA, el deterioro del debate público, la relación de los principios liberales con el Estado, las consecuencias del enfrentamiento de Estados Unidos y China. “Este mundo ofrece mucha incertidumbre y esto genera terreno fértil para discursos que encuentran culpables externos y plantean remedios mágicos”, alerta.
