Chile elige presidente: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la contienda de mañana

Juan Kaisar: congresista de 49 años, ex militante del Partido Republicano, fundó el Partido Libertario Nacional. Con una fuerte presencia en redes sociales, su programa propone el cierre de la frontera con Bolivia, la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, la reducción del gasto público y el achicamiento del Estado. También plantea la salida de Chile de la Corte Regional de Derechos Humanos y del Acuerdo de París, e indultar a exagentes de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.