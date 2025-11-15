Chile elige presidente: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la contienda de mañana

Mañana, cerca de 16 millones de chilenos están convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente. La contienda, marcada por el regreso del voto obligatorio tras 13 años, presenta a ocho candidatos y anticipa una posible segunda vuelta.
La obligatoriedad del voto, reinstaurada tras el alto ausentismo registrado en las elecciones de 2021 (donde solo participó el 53% del padrón), es una de las principales novedades de estos comicios.
En el escenario político, se espera que la elección actúe como una "primaria" entre los candidatos opositores José Antonio Kast, Juan Kaisar y Evelyn Matthei, quienes lideran las encuestas. El oficialismo, por su parte, busca retener la presidencia con Jeannette Jara, ex ministra del gobierno de Gabriel Boric.
Además de la elección presidencial, los chilenos renovarán la totalidad de los diputados (155) y casi la mitad de los senadores (23 de 50). La actual minoría legislativa del oficialismo teme que una buena elección de la derecha consolide una mayoría opositora en el Congreso, lo que podría dificultar aún más la gobernabilidad en caso de que la oposición acceda a la presidencia.
Los principales candidatos a la presidencia
Jeannette Jara: abogada del Partido Comunista y candidata de la coalición gobernante, Jara, de 51 años, encabeza las encuestas. Como ministra del Trabajo y Previsión Social, impulsó medidas como el aumento del salario mínimo y el fortalecimiento de los derechos laborales. Su campaña se centra en temas como la seguridad, la modernización de las fuerzas policiales y la expansión estatal en la industria del litio.
José Antonio Kast: abogado de 59 años, fundador del Partido Republicano, busca revancha tras su derrota en la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Su programa se enfoca en la inmigración irregular y la seguridad interna, al proponer deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad. Su candidatura se vio afectada por el pasado nazi de su padre y el rol de su hermano durante la dictadura de Pinochet.
Juan Kaisar: congresista de 49 años, ex militante del Partido Republicano, fundó el Partido Libertario Nacional. Con una fuerte presencia en redes sociales, su programa propone el cierre de la frontera con Bolivia, la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, la reducción del gasto público y el achicamiento del Estado. También plantea la salida de Chile de la Corte Regional de Derechos Humanos y del Acuerdo de París, e indultar a exagentes de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.
Evelyn Matthei: economista de 72 años, figura fuerte de la derecha moderada, perdió impulso en los últimos meses. Con experiencia ejecutiva como alcaldesa de Providencia, fue ministra de Trabajo y candidata presidencial en 2013, obteniendo el 38% de los votos frente a Michelle Bachelet.