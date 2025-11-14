Elecciones en Chile: izquierdista favorita promete “pragmatismo” con Trump

Jara, de 51 años, lidera los sondeos con una ligera ventaja frente al ultraderechista José Antonio Kast, quien se perfila como un aliado estrecho de Trump, cuya influencia en América Latina viene en aumento. Ambos pasarían a una segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre. La aspirante izquierdista enfatizó en que puede “pensar muy distinto al presidente Trump”, pero que sabe “que lo eligió el pueblo estadounidense”, y que respeta “esa decisión”. Jara prometió igualmente que, si es electa, Chile tendrá “relaciones diplomáticas estables con todos los países” y que dialogará “cuando haya que dialogar” y defenderá “los intereses de nuestro país cuando sea necesario”.