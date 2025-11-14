Secciones
Elecciones en Chile: izquierdista favorita promete “pragmatismo” con Trump
Jeannette Jara Jeannette Jara
14 Noviembre 2025

La candidata de izquierda Jeannette Jara, favorita para la elección presidencial chilena de este domingo, prometió que sostendrá una relación basada en el “pragmatismo y el respeto mutuo” con el gobierno de Donald Trump, más allá de las diferencias ideológicas. La militante comunista y representante de la coalición de centro-izquierda sostuvo “que más allá de los discursos o de las posturas personales, las relaciones entre ambos países deben sostenerse en el pragmatismo y en el respeto mutuo”.

Jara, de 51 años, lidera los sondeos con una ligera ventaja frente al ultraderechista José Antonio Kast, quien se perfila como un aliado estrecho de Trump, cuya influencia en América Latina viene en aumento. Ambos pasarían a una segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre. La aspirante izquierdista enfatizó en que puede “pensar muy distinto al presidente Trump”, pero que sabe “que lo eligió el pueblo estadounidense”, y que respeta “esa decisión”. Jara prometió igualmente que, si es electa, Chile tendrá “relaciones diplomáticas estables con todos los países” y que dialogará “cuando haya que dialogar” y defenderá “los intereses de nuestro país cuando sea necesario”.

Relaciones

Las relaciones de la izquierda chilena con Estados Unidos se vieron empañadas durante décadas por el apoyo de Washington al golpe de Estado, en 1973, contra el mandatario socialista Salvador Allende. Más de 3.000 personas fueron asesinadas y decenas de miles fueron encarceladas o torturadas bajo el régimen de Augusto Pinochet que se extendió de 1973 a 1990. Hoy, Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. Durante el actual gobierno del izquierdista Gabriel Boric, las relaciones entre los dos países han pasado por episodios de tensión.

