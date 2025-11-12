Todo listo para la gran final del fútbol tucumano

La expectativa es enorme, especialmente en Concepción, donde se estima que más de 8.000 personas acompañarán al equipo del sur en lo que promete ser una verdadera fiesta. “Hace mucho tiempo que no hay tanta ilusión en la ciudad. En cada barrio se habla de la final. Concepción volverá a jugar un partido de esta característica después de 22 años y esperamos que todo sea una fiesta”, expresó Rubén Zurita, vicepresidente del club.