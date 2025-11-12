Secciones
Todo listo para la gran final del fútbol tucumano

Concepción FC y Tucumán Central disputarán el domingo el título del Torneo Anual en el estadio de San Martín, con la presencia de ambas parcialidades y enorme expectativa. Se realizó la presentación oficial.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 11 Min

Comenzó la cuenta regresiva para la gran final del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol, que este domingo definirá al nuevo campeón del “Jardín de la República”. Concepción FC y Tucumán Central serán los protagonistas del encuentro decisivo, programado para las 17 en el estadio de San Martín, con la presencia de ambas parcialidades.

En la sede de la Liga se realizó la presentación oficial de la Copa de Campeón y de las medallas, además de brindar detalles organizativos, acreditaciones de prensa y disposición de los hinchas. Según informaron, los simpatizantes de Concepción FC ocuparán la tribuna de calle Rondeau y la mitad de Pellegrini, mientras que los seguidores de Tucumán Central se ubicarán en el sector de calle Bolívar.

La expectativa es enorme, especialmente en Concepción, donde se estima que más de 8.000 personas acompañarán al equipo del sur en lo que promete ser una verdadera fiesta. “Hace mucho tiempo que no hay tanta ilusión en la ciudad. En cada barrio se habla de la final. Concepción volverá a jugar un partido de esta característica después de 22 años y esperamos que todo sea una fiesta”, expresó Rubén Zurita, vicepresidente del club.

Por su parte, la presidenta de Tucumán Central, Soledad González, destacó el esfuerzo de su plantel: “Trabajamos durante todo el año para llegar a esta instancia. Ahora solo falta el último paso”.

Durante la semana, ambos equipos intensificaron su preparación en medio de un clima de entusiasmo generalizado. En las prácticas se notó el compromiso de los planteles, que convivieron con el aliento constante de sus hinchas, muchos de los cuales se acercaron a los entrenamientos para brindar su apoyo. En ambos clubes se repite el mismo deseo: cerrar el año con una vuelta olímpica soñada.

La final no solo definirá al campeón del año, sino también al equipo que mejor supo sostener una idea futbolística a lo largo de toda la temporada.

 En la conferencia también participaron autoridades de la Liga y del Colegio de Árbitros, además de los capitanes Víctor Rodríguez y Franco Barrera, quienes coincidieron en que será una final vibrante. Todo está preparado: el domingo, el fútbol tucumano tendrá su cita más esperada.

Temas TucumánClub Tucumán CentralConcepción Fútbol ClubLiga Tucumana
