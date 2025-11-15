Cuando David negocia con Goliat: qué se sabe de la letra oculta del convenio Trump-Milei

Y si de los mercados se habla, otro funcionario que tampoco ha hecho gala de demasiado liberalismo en la semana fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no dejó pasar un día sin explicar por qué a su juicio no hay margen para dejar que el dólar flote. Si quería convencer a los operadores de mercado con argumentos técnicos derivados de la extrema volatilidad que tiene la demanda de pesos, la poca profundidad del mercado cambiario y hasta de eventuales cimbronazos de la política, todos riesgos objetivos y que él prefiere un régimen más seguro como el de las bandas, probablemente lo ha hecho, pero sólo hablar de “control” invalida la libertad de mercados, más allá de que se puede pensar que se retrasará la recomposición de las Reservas y que no quiere correr el riesgo de salir a comprar para que se le escape el tipo de cambio.