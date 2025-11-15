Auroras australes en plena primavera: el espectáculo de luces que sorprendió al cielo patagónico

Tormenta solar: efectos y riesgos

La actividad solar de esta semana despertó particular atención por su intensidad. Una tormenta solar implica una serie de eventos que pueden generar múltiples impactos en la Tierra. Todo comienza con una llamarada solar, una explosión que libera tanta energía como mil millones de bombas atómicas. Las ondas electromagnéticas que produce viajan a la velocidad de la luz y llegan a nuestro planeta en apenas ocho minutos, afectando comunicaciones por radio y sistemas de navegación.