Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

Los especialistas aseguran que, si bien el fenómeno causa efectos temporales en las comunicaciones y las redes eléctricas, no representa un riesgo directo para la población. La intensidad y la frecuencia de estos fenómenos ayudan a comprender mejor la relación entre la actividad solar y el campo magnético terrestre. Lo curioso es que esta tormenta sucede justo en el momento en que el Sol atraviesa su fase más activa del ciclo solar, el cual se repite cada 11 años. Los astrónomos anticipan que durante 2025 podrían ocurrir más eventos similares, aunque la exactitud de su impacto es difícil de prever.