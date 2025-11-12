Secciones
Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

El evento fue detectado por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, un organismo que se dedica a monitorear la actividad solar y sus efectos en nuestro planeta.

Hace 9 Min

Una tormenta solar impactó este miércoles a la Tierra, elevando el nivel de alerta a "severa". El evento fue detectado por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, el organismo estadounidense que se dedica a monitorear la actividad solar y sus efectos en nuestro planeta. La Tierra recibió el impacto de esta tormenta solar de intensidad severa, un fenómeno poco frecuente que puso en máxima alerta a diversos observatorios del mundo.

De acuerdo con la NOAA, esta tormenta quedó clasificada en el nivel G4 (“severa”), el segundo más alto dentro de la escala de perturbaciones geomagnéticas. El SWPC confirmó que la tormenta alcanzó el nivel G4 durante las primeras horas del miércoles. Este episodio de intensidad provocó auroras boreales y australes visibles en latitudes inusuales.

El origen de la alerta solar que hce temer al mundo

Una tormenta geomagnética sucede cuando una eyección de masa coronal del Sol choca con el campo magnético terrestre. Esta eyección es una enorme nube compuesta por plasma y campos magnéticos. El impacto contra la Tierra altera las corrientes eléctricas naturales de la atmósfera, lo cual genera una serie de efectos secundarios.

Como consecuencia directa, el fenómeno genera uno de los espectáculos naturales más llamativos del planeta: las auroras polares. Las auroras se vieron en zonas poco comunes del hemisferio sur, incluyendo regiones de Chile y el sur de Argentina. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes impresionantes de cielos teñidos de verde, rosa y violeta, algo que usualmente solo se observa cerca de los polos.

Precauciones ante la tormenta solar 

En los casos más fuertes, como el de esta semana, las tormentas interfieren con los sistemas de posicionamiento global (GPS). El evento afecta las transmisiones de radio y produce fluctuaciones en las redes de energía eléctrica. El SWPC solicitó especial precaución a las empresas de telecomunicaciones y operadores de satélites. No obstante, el organismo aclaró que no se esperan apagones significativos.

Los especialistas aseguran que, si bien el fenómeno causa efectos temporales en las comunicaciones y las redes eléctricas, no representa un riesgo directo para la población. La intensidad y la frecuencia de estos fenómenos ayudan a comprender mejor la relación entre la actividad solar y el campo magnético terrestre. Lo curioso es que esta tormenta sucede justo en el momento en que el Sol atraviesa su fase más activa del ciclo solar, el cual se repite cada 11 años. Los astrónomos anticipan que durante 2025 podrían ocurrir más eventos similares, aunque la exactitud de su impacto es difícil de prever.

Este fenómeno natural es comparable a una ola gigantesca que choca contra un escudo. La eyección de masa coronal, esa gran ola de plasma y energía, impacta el campo magnético de la Tierra, haciendo que el escudo vibre y produzca las luces brillantes de las auroras.

