Secciones
EspectáculosFamosos

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La actriz estuvo en el programa de Mario Pergolini y habló sobre su vida personal. "Para mi Icardi era mala palabra", confesó.

La China Suárez reveló cómo empezó su relación Mauro Icardi La China Suárez reveló cómo empezó su relación Mauro Icardi La Nación
Hace 1 Hs

La China Suárez dio su versión más íntima sobre cómo comenzó su relación con Mauro Icardi en su esperado mano a mano con Mario Pergolini. Durante la charla, la actriz reveló que su vínculo con el futbolista arrancó en 2021, en París, una fecha que cobra relevancia al reavivar el polémico episodio del “Wanda-gate”. Icardi, por su parte, corroboró ese relato mientras ella admitía su carácter explosivo, incluso confesando que a veces puede ser “hiriente”. 

“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

“Primero se tiene que divorciar”: la tajante respuesta de la China Suárez sobre casarse con Icardi

El contexto de la entrevista, además, es clave para entender estas confesiones: Pergolini, en su nuevo ciclo nocturno, creó un espacio para que Suárez y Icardi se expresaran sin filtros. La actriz abrió su corazón, habló de su faceta vengativa, y también explicó su visión del matrimonio: aseguró que no formalizará con Icardi hasta que él concluya su divorcio, un momento que, según ella, está cada vez más cerca.

La China Suárez y Mauro Icardi contaron cómo empezó su relación

En el tramo final de la charla, Eugenia recordó los inicios de su relación, cuando los vinculaban en los medios tras el escandaloso Wandagate: "Para mi 'Icardi' era una mala palabra. Cuando explotó todo y paso todo eso, no hablamos más. Así que yo solo me enteraba de todo por la tele o redes, y no me lo podían nombrar".

"Mi entorno siempre me decía que íbamos a terminar juntos y yo no entendía porque me lo decían pero él (Mauro) es el mejor. Deja la vara demasiado alta o yo la tenía muy baja", manifestó la actriz, con humor.

Al retomar la curiosidad sobre un eventual matrimonio, Mauro señaló que su divorcio con Wanda Nara estaría finalizado para marzo de 2026, coincidiendo con el mes de cumpleaños de Eugenia Suárez. "Primero me tengo que divorciar pero estamos esperando eso. El trámite ya está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar", deslizó Icardi, filoso.

Temas Wanda NaraEugenia "China" SuárezMario PergoliniMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en La Revuelta

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en "La Revuelta"

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Comentarios