La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez dio su versión más íntima sobre cómo comenzó su relación con Mauro Icardi en su esperado mano a mano con Mario Pergolini. Durante la charla, la actriz reveló que su vínculo con el futbolista arrancó en 2021, en París, una fecha que cobra relevancia al reavivar el polémico episodio del “Wanda-gate”. Icardi, por su parte, corroboró ese relato mientras ella admitía su carácter explosivo, incluso confesando que a veces puede ser “hiriente”.
El contexto de la entrevista, además, es clave para entender estas confesiones: Pergolini, en su nuevo ciclo nocturno, creó un espacio para que Suárez y Icardi se expresaran sin filtros. La actriz abrió su corazón, habló de su faceta vengativa, y también explicó su visión del matrimonio: aseguró que no formalizará con Icardi hasta que él concluya su divorcio, un momento que, según ella, está cada vez más cerca.
La China Suárez y Mauro Icardi contaron cómo empezó su relación
En el tramo final de la charla, Eugenia recordó los inicios de su relación, cuando los vinculaban en los medios tras el escandaloso Wandagate: "Para mi 'Icardi' era una mala palabra. Cuando explotó todo y paso todo eso, no hablamos más. Así que yo solo me enteraba de todo por la tele o redes, y no me lo podían nombrar".
"Mi entorno siempre me decía que íbamos a terminar juntos y yo no entendía porque me lo decían pero él (Mauro) es el mejor. Deja la vara demasiado alta o yo la tenía muy baja", manifestó la actriz, con humor.
Al retomar la curiosidad sobre un eventual matrimonio, Mauro señaló que su divorcio con Wanda Nara estaría finalizado para marzo de 2026, coincidiendo con el mes de cumpleaños de Eugenia Suárez. "Primero me tengo que divorciar pero estamos esperando eso. El trámite ya está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar", deslizó Icardi, filoso.